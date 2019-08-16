Google, Windows'u Bozuk Arabaya Benzetti
Yeni Chromebook reklamında Google, Windows'un köhnemiş, hantal bir işletim sistemi olduğunu ilginç bir şekilde iddia etti!
Çoğumuzun adeta "hurdaya dönmüş" bir işletim sistemini kullandığını düşünen Google, yeni Chromebook reklamında rakibini parçalara ayrılan eski bir otomobile benzetti. Bu hurda otomobilin hangi işletim sistemini temsil ettiği, aracın plakasında yazılı: Elbette Windows.
Reklamda TV sunucusu Bill Nye, Chromebook'a geçmenin büyük bir aklın ve bilgeliğin sonucu olduğunu, farklı örneklerle anlatıyor. Reklama göre Chromebook, sizi yamalarla, mavi ekranlarla ve uzun açılış süreleriyle uğraştırmıyor. Chromebook'a geçmek isteyenlerin kafalarında çeşitli korkuların bulunduğunu kabul eden reklam, bunlardan birinin "batık maliyet hatası" olduğunu, yani kötü bir kararı terk etmenin zor olabileceğini söylüyor.
Reklamda Windows'un adı direkt olarak anılmasa da, reklamdaki bozuk otomobilin plakasında WNDWS yazdığını kolayca görebiliyorsunuz. Nye, birazdan darmadağın olacak olan otomobile "eski dostum, beraber çok şey yaşadık" diyor.
Google'ın mesajı açık: Windows modası geçmiş ve üstelik bazen güvenilmez bir işletim sistemi. Chromebook (ve üzerindeki Chrome OS işletim sistemi) ise daha modern ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.
Firmalar arasındaki atışmalar eğlenceli olsa da, bugün Windows 10'un "dağıldığını" söylemek zor. Windows kusursuz bir işletim sistemi olmasa da eskisinden çok daha iyi ve Microsoft, işletim sistemindeki sorunları onarıp yeni işlevler ekleme konusunda başarılı görünüyor. Bununla birlikte Android ve Linux uygulama desteğiyle Chromebook'ların da eskisinden çok daha iyi olduğunu vurgulamamız gerek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın