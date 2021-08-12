Google, Yavaş Yüklenen Sitelere "Sopayı Gösterdi"

Google nihayet arama motoruna, yavaş yüklenen web sitelerini daha hızlı yüklenen diğer ilgili web sitelerinin altına iterek cezalandırma sistemini başlattı. Bu girişim, trafiği büyük ölçüde Google'dan gelen site sahipleri için çok korkutucu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Google'ın ana şirketi Alphabet, yeni sayfa deneyimi özelliğini Ağustos ayının sonuna kadar tüm kullanıcılara sunacağını bildirdi.
Yayıncıların web sitelerinde reklam yerleşimini optimize etmek için yapay zeka kullanan Browsi Mobile LLC'nin CEO'su Asaf Shamly, "Google'ın kullanıcı deneyimi için bu kadar büyük bir güncelleme yayınlaması çok nadir oluyor" diyor.
Yeni özellik, kullanıcının arama metinini içeren içeriğe sahip iki web sitesi ile karşı karşıya kaldığında, daha hızlı yüklenen ve daha iyi bir etkileşim deneyimi sunan web sitesinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayacak.
Güncellemeyi "yayıncılar için bir uyanma çağrısı" olarak nitelendiren Shamly, e-ticaret web sitelerinin satışları iyileştirmek için rafine bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanırken, içerik yayıncılarının para kazanmak için genellikle hantal çevrimiçi reklamlara güvendiğini söylüyor. Ancak, yalnızca reklamlara odaklanmak, artık arama motoru sıralamalarını olumsuz yönde etkileyecek ve bu da daha az trafik ve gelirde düşüş ile sonuçlanacak.
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