Google'dan Tartışma Yaratan Karar: Uzaktan Çalışanlara Maaş Şoku!

Bir Reuters haberine göre Google, çalışanların kalıcı olarak evden çalışmaya karar vermeleri durumunda ödemelerinin ne kadar azaltılacağını görmelerini sağlayan dahili bir hesap makinesi sundu. Ancak Google'ın uygulamasında adaletsiz olan nokta ise, normalde daha uzak yerlerden işe gidip gelenlerin, ofisin bulunduğu bölgede yaşayanlara kıyasla daha büyük bir maaş kesintisi alacak olmaları.
Google; Facebook ve Twitter'ın çalışanların nerede yaşadıklarına bağlı olarak maaşlarını kesme kararını takip ederken, Reddit gibi diğer firmalar nerede yaşarlarsa yaşasınlar uzaktan çalışanlara aynı şekilde ödeme yapacak. Konuya yanıt veren bir Google sözcüsü Reuters'e şunları söyledi: "Tazminat paketlerimiz her zaman yere göre belirlenir ve bir çalışanın çalıştığı yere göre her zaman yerel piyasanın en üstünde ödeme yaparız."
Karar, bazı çalışanların ücret kesintisi çok büyük olduğu için işe gidip gelmeye devam edecekleri anlamına gelebilir. İsmi açıklanmayan bir çalışan, kısa süre önce Google'da bir terfi ve maaş artışı aldıklarını ancak hesap makinesine göre, uzaktan çalışırlarsa son kazançlarını ortadan kaldıracak olan %10'luk bir maaş kesintisi alacaklarını açıkladı. Bu yüzden de evden çalışabilecek olmalarına rağmen işe gidip gelmek için iki saat harcamaya devam edeceklerini söyledi.
Yeni kuralların çalışanların maaşını nasıl etkileyebileceği konusunda Reuters, bazı kişilerin hesap makinesinin tahminlerine göre maaş kesintilerinin %25'e kadar çıkabileceğini söylediğini bildiriyor. Payscale'e göre, Google'ın ABD ofislerinde ortalama ücret yıllık 120.000 dolar; ancak yeni değişikliklerle birlikte, bazı çalışanlar işe gidip gelmeyi seçip seçmemelerine bağlı olarak ücretlerinin bu rakamlara göre 30.000 dolar düştüğünü görebilirler...
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