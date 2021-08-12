Google'dan Tartışma Yaratan Karar: Uzaktan Çalışanlara Maaş Şoku!

Google'da evden çalışmayı seçenler büyük bir maaş kriziyle karşı karşıya. Özellikle de ofisten uzakta yaşayanlar...

  • Levent Öztürk
Google'dan tartışma yaratan karar

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