Google, Yayınladığı Verilerle Chrome'un Ne Kadar Hızlı Olduğunu Gösterdi!

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, kendi tarayıcısı Edge'in Chrome'dan çok daha güvenli olduğunu iddia etmişti. Şimdiyse Chrome, bu iddiaya performans verileriyle cevap verdi. Ama bu kez, Microsoft'un yaptığı gibi doğrudan rakibinin adını vermedi, sadece tarayıcısının ne kadar hızlı olduğunu ön plana çıkarttı.
Ekim ayı içinde Google, Chrome 86 sürümünü yayınladı ve occlusion olarak adlandırdığı yeni bir geliştirmeyi tüm Windows kullanıcılara gönderdi. Şimdi de, Chromium blog'da topladığı verileri sergileyerek bu yeni özelliğin getirdiği performansı gösterdi. Google Chrome zaten hızlı bir web tarayıcısı, ancak occlusion etkinleştirildiğinde bu performans daha da yükseliyor.
Birkaç yıldır Chrome, simge durumuna küçültülmüş arka plan sekmelerinin ve Chrome pencerelerinin önceliğini düşürerek kaynak kullanımını azaltıyor. Ancak, yapmadığı şey, Chrome pencerelerinde arka planda olan ancak etkin sekmelerin önceliğini azaltmaktı. Yeni özellik, Windows programlarının arkasına gizlenmiş bu sekmelerin önceliğini de düşürüyor.
Google tarafından yayınlanan performans verileri şöyle:
- %8,5 - %25,8 daha hızlı açılış
- GPU bellek kullanımında %3,1 düşüş
- Toplan çizilen kare sayısında %20,4 düşüş
- Kilitlenmelerde %4,5 azalma
- Giriş gecikmesinde %3,0 hızlanma
Google için Chrome'un performansını artırmak büyük önem taşıyor. Şu anda tarayıcı pazarının %66,35'ine hakim, ancak yavaş kalırsa bu pazarı kaybetme tehlikesi bulunuyor. Daha hızlı açılma ve daha az kilitlenme Google'ın zirvedeki yerini korumasına yardımcı oluyor.
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