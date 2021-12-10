İnternette Bir Devir Daha Kapanıyor: Amazon, Yılların Alexa'sını Kapatıyor!

İnternette bir dönem daha sona eriyor: Amazon, 25 yıldır hayatımızda olan ve web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren Alexa.com web sitesini gelecek yıl kapatma kararı aldı!

  • Ercan Uğurlu
Bir Devrin Sonu: Amazon, Alexa'yı Kapatıyor

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