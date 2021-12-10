İnternette Bir Devir Daha Kapanıyor: Amazon, Yılların Alexa'sını Kapatıyor!

Alexa, ABD merkezli ve Amazon tarafından yönetilen bir internet şirketi. Yıllardır bildiğimiz haliyle ise, web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir web sitesi. 1 Nisan 1996 yılında hayatımıza giren Alexa.com, görünüşe göre artık yolun sonuna geldi.
Amazon, yaptığı açıklamada, "25 yıl önce Alexa.com'u kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olan yılların ardından 1 Mayıs 2022'de Alexa.com'u emekli etmek için zor bir karar aldık," dedi ve ekledi: "İçerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağı şeklinde kullandığınız için teşekkür ederiz."
Amazon, Alexa.com'u neden kapattığını açıkça söylemese de, Alexa.com'un internet trafiği son 10 yıldır düşüşteydi. Kullanıcıların Alexa sıralamasıyla ilgilenme oranının düşmesi, şirketi bu karara itmiş gibi görünüyor.
Öte yandan Amazon, zaten bir süredir Alexa için yeni ücretli abonelikleri durdurmuştu. Mevcut aboneler hesaplarına 1 Mayıs 2022 tarihine kadar sisteme erişebilecekler ve o tarihe kadar hesaplarını dışa aktarabilecekler. Ardından da Alexa.com tamamen tarih olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın