Google, Yeni Gezinti Çubuğunu Test Ediyor
Söylentilere göre Google, Android için yeni bir gezinti çubuğunu test ediyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Söylentiye görte Google, kullanımda olan Android Google arama uygulaması için yeni bir gezinti çubuğunu test ediyor. Yeni gezinti çubuğu sayesinde en son aramalar, bağlantılar ve favorilerinize ulaşabileceksiniz. Yeni Phone uygulaması, Android Open Source Project'in (AOSP) özel bir sürümü.
Phone arama uygulamasının 17'inci sürümüne gelen yenilik şu an gizli durumda, bu yüzden eğer ona ulaşmak istiyorsanız telefonunuza root uygulamanız gerekiyor. XDA Developers'ın yayınladığı raporda yeni arayüzü telefonunuza nasıl kuracabileceğiniz detaylı şekilde anlatılıyor. Eğer yeni gezinti çubuğunu denemek istiyorsanız, XML kodlarını mahvetmemek için adımları dikkatlice takip ettiğinizden emin olun.
Görünüşe bakılırsa Google bu yenilikle gezinti çubuğunu daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmeye çalışıyor. Kısa yollar için kullanılan ikonlarda bir değişiklik yok, ayrıca her seçeneğin ismi ikonunun altında açıkça yazıyor.
Google bu güncellemeyi resmi olarak doğrulamadı, bu yüzden genel kullanıma ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi yok.
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