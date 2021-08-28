Google, Yeni Pixel 5a Reklamı ile Apple ve iPhone'la Dalgasını Geçti!

Google, en son Pixel 5a 5G reklamı ile Apple'la çok ilginç bir şekilde dalgasını geçti.

Google Apple'la işte böyle dalga geçti

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