Google, Yeni Pixel 5a Reklamı ile Apple ve iPhone'la Dalgasını Geçti!

Google kısa süre önce ABD ve Japonya'da Pixel 5a 5G telefonunu piyasaya sürdü. Ürünün reklamlarında ise Apple'ın tanıtım materyalindeki çiçekli dili taklit eden oldukça eğlenceli bir reklam yaptı. Reklamda 3, 5 mm kulaklık jakı olağanüstü bir şeymiş gibi anlatılıyor ve Apple'ı genelde eleştirdiği "abartma" noktasından vurmaya çalışıyor.
Aynen Apple reklam ve tanıtımlarında olduğu gibi, videoda mükemmel, basit, harika, muhteşem kelimeleri bol bol kullanılıyor. Örneğin daire şeklini anlatmak için "noktalardan oluşan mükemmel bir set. Tüm noktalar tek bir merkezden eşit uzaklığa yerleştirilmiş" gibisinden tanımlamalar var. 3,5mm jak girişi uzayda kara deliklere benzetiliyor ve jakın telefona takılması Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kenetlenme mekanizmasına benzetiliyor.
Eğlenceli Google Pixel 5a 5G reklamını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:
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