Apple'dan iPhone 14 Alacaklara Büyük Sürpriz: Telefona "Üfleyeceksiniz"

Apple, iPhone 13'ün halefi iPhone 14 için "nefese kuvvet" diyebilir. Daha önce Apple Watch için ortaya çıkan "nefes patenti" iPhone 14'ü de kapsayabilir.