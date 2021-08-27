Apple'dan iPhone 14 Alacaklara Büyük Sürpriz: Telefona "Üfleyeceksiniz"

iPhone 13 için artık son günler. Apple'ın yeni iPhone serisini önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Tam olarak henüz tanıtım tarihi net değil, ancak eğer büyük bir aksilik olmazsa eylül ayı içinde tanıtılacağına eminiz. Sızıntılar ise sürüyor. Henüz dün paylaştığımız iPhone 13 ekran çentiği ve kamera bloğu sızıntısının hemen ardından gelen yeni sızıntı ise, nefes kuvveti gerektiriyor. Fakat bu defaki sızıntı iPhone 13 halefi için.
Aslında bu haber yeni değil. Apple, daha önce de nefese dayalı bir sensörün varlığını Apple Watch için aldığı bir patentle ortaya koymuştu. Geçtiğimiz nisan ayında paylaştığımız haberde de bunu sizlerle duyurmuştuk. Ancak yeni gelen söylentilere göre Apple'ın şimdilerde bu "üflemeye" dayalı kontrol yeteneğini iPhone'larına da aktarmak istediği yönünde. Kimilerine göre bu özellik iPhone 14'te yer alacak, kimilerine göre ise bu özelliği hiçbir Apple cihazında göremeyeceğiz. Zira konu Apple ve patentleri olunca, kesin bir yargıda bulunması zor. Eğer olursa da, tabii ki bu özelliğin pratikte bize ne gibi bir katkı sağlayacağı da muamma.
Varsayımlara göre Apple, kullanıcının akıllı saati Watch'a ya da iPhone'a üfleyerek birtakım işlevleri yerine getirebilmesini sağlayacak. Cihazı kontrol etmenin alternatif bir yolu olarak görünen bu yöntem, cihazlara yeni erişilebilirlik özellikleri de katabilir. Ancak dediğimiz gibi şu an için kesin bilgi yok.
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