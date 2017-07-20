Google, YouTube ve IMDb İçin 5 Eğlenceli Oyun!
Google, YouTube, (biraz zor olsa da) Wikipedia ve IMDb'yi sıkça ziyaret edenlerden misiniz? O halde isterseniz gelin, bilgilerinizi bir sınayın!
Bazı web sitelerini o kadar çok ziyaret ediyoruz ki, hayatımızın bir parçası olmuş durumdalar. Google'sız bir web hayal edebiliyor musunuz? Veya YouTube'taki çılgın videoların olmadığını? Şimdi biraz durun, çünkü bu siteleri ne kadar iyi bildiğinizi test etmenin zamanı geldi.
1. Google Feud (Web) ile Otomatik Tamamlamayı Tahmin Edin
Google'da arama sorgunuzu yazmaya başladıktan sonra karşınıza birkaç öneri geliyor. Bu öneriler ilginç olabildiği kadar gülünç de olabiliyor. Peki bir Google uzmanı olarak Google'ın size ne önereceğini tahmin edebilir misiniz?
Google Feud'a tıklayın, dört kategoriden birini seçin ve tamamlanmamış cümleyi Google'ın nasıl tamamlayacağını tahmin edin. Otomatik tamamlama her zaman tek sözcükten oluşmadığı için hayal gücünüzü kullanmaktan çekinmeyin.
2. YouTube A to Z (Web): YouTube Videolarınızı Biliyor musunuz?
YouTube, 2015'teki onuncu yıldönümü için eğlenceli bir oyun hazırlamıştı. En popüler 26 videonun dahil edildiği oyunda her simgeyi bir soruyla eşleştirmeniz gerekiyor. Soruları cevaplarken popüler kültür bilginizi kullanmanız gerekecek. Doğru bildiğinizde YouTube size videoyu gösteriyor ve eski günleriniz bir anda canlanıyor.
3. The Wiki Game (Web, iOS)
Wiki Game, size bir konu ve bir Wikipedia sayfası seçiyor. Amacınız ilk sayfadan mümkün olduğunca az bağlantıya (altı veya daha az) tıklayarak konuya ulaşmak. Oyunun farklı türevleri de var.
4. The IMDb Plot Keyword Game (Web): Filmleri İyi Bilenlere
Film tutkunuysanız ve bilginizi test etmek istiyorsanız, Noah Veltman'ın acımasız oyunu size saçlarınızı yoldurabilir. IMDb'yi esas alan oyun, sitenin devasa veritabanındaki anahtar kelimeleri kullanıyor. Oyunda anahtar kelimelere bakarak filmin adını tahmin etmeniz gerekiyor.
5. The IMDb Game (Web)
Tribeca Film'in geliştirdiği The IMDb Game, iki veya daha fazla oyuncuyla oynanıyor. Oyunda bir kişi aktörün adını söylüyor ve onun profilini IMDb'de arıyor. Siteyi sık ziyaret edenler bu sayfada "Known For" kısmında dört filmin yer aldığını bilirler. Diğer oyuncular, bu dört filmi tahmin etmeye çalışıyor. Üç yanlış tahmin, elenmeniz anlamına geliyor. İki doğru tahminden sonra soruyu soran kişinin kalan iki filmin tarihini söylemesi gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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