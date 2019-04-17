Google'a Yine Rakip Tarayıcıları Sabotaj Suçlaması
Google'ın rakip web tarayıcıları "sabote ettiği" iddiası, bir Mozilla yöneticisinin tweet'leriyle yeniden gündemde!
Chrome, oturduğu yüksek liderlik tahtına yaklaşanları tekmeleyerek mi uzaklaştırıyor? Görünüşe bakılırsa evet.
Google'ın web tarayıcısı Chrome, popülerliğinin önemli bölümünü hızına ve kalitesine borçlu olabilir. Ancak eski bir Mozilla yöneticisi, Google'ın kendi tarayıcısını öne çıkarmak için haksız denebilecek yollara başvurduğunu iddia etti.
Jonathan Nightingale, hafta sonu yolladığı tweet'lerde yıllar içinde Google ve Mozilla arasında yaşanan bazı olaylardan bahsetti. Nightingale, Chrome yükselmeden önce Mozilla ile iyi geçindiğini, ancak çıkış tarihinden itibaren işlerin değişmeye başladığını söylüyor. Google, Mozilla'yı aynı tarafta olduklarına ikna etmeye çalışsa da belirli işlevler, Firefox'ta sebepsiz olarak işlemez hale geliyordu. Nightingale'e göre Google Docs ve Gmail, Firefox'a özel performans sorunlarına sahipti ve demo siteleri, yanlış bir biçimde Firefox'un uyumsuz olduğunu söylüyordu. Mozilla bu sorunlara dikkat çektiğinde Google özür dileyip onarım için çalıştığını söylese de aynı sorunlar, defalarca, "belki yüzlerce kez" tekrarlandı. Bu sorun, Firefox kullanıcılarının Chrome'a geçmesine ve Chrome'un güçlenmesine neden oluyordu.
Bununla birlikte Nightingale, Firefox'un düşüşünden Mozilla'nın sorumlu olduğunu düşünüyor.
Google daha önce de hizmetlerini rakip tarayıcılarda bilerek çalışmaz hale getirmekle suçlanmıştı. Geçen sene bir başka Mozilla yöneticisi Google'ı Edge ve Firefox'ta YouTube'un performansını düşürmekle suçlamıştı. Dahası eski bir Edge stajyeri, 2018'in sonlarında benzer bir suçlamada bulunmuştu. Microsoft sonunda pes ederek Edge'in Chromium (Chrome'un da temelini oluşturan açık kaynak kodlu platform) tabanlı bir sürümünü geliştirmeye başlamıştı.
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