Google'da, Sadece 6 Ayda Gelen Ayrılık!
Google'a sadece 6 ay önce katılan önemli isim, tam da yeni Pixel telefonların arefesinde, sürpriz bir biçimde şirketi terk etti...
6 ay önce Amazon'dan ayrılarak Google'a geçen David Foster, sürpriz bir şekilde Google'dan da ayrıldı. Foster, Google'a Donanım Geliştirme Bölümü Başkan Yardımcısı olarak katılmıştı. Hatta Google, bu pozisyonu Foster için özel olarak açmıştı.
Foster, Google'ın Pixel telefonlarının ve Google Home akıllı hoparlörünün mimarı olarak biliniyor. Ayrıca daha öncesinde, Amazon'da Echo hoparlörü ve bazı Kindle modelleri için baş rol oynamış bir isim olarak tanınıyor. Foster'ın CV'sinde, Microsoft ve Apple da bulunuyor.
Bu ayrılığın nedeni açıklanmış değil. Google'ın 2 yeni Pixel telefon – bazı kaynaklara göre 3 – üzerinde çalıştığı bir dönemde Foster'ın ayrılığı sürpriz olarak değerlendiriliyor.
David Foster'ın bir sonraki durağının neresi olacağı henüz belli değil. Ancak Google'ın, en azından bir süre için, Foster için açtığı pozisyonu doldurmaya niyetli olmadığı tahmin ediliyor.
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