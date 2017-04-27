Google'da, Sadece 6 Ayda Gelen Ayrılık!

Google'a sadece 6 ay önce katılan önemli isim, tam da yeni Pixel telefonların arefesinde, sürpriz bir biçimde şirketi terk etti...

Google'da, Sadece 6 ayda gelen ayrılık!

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