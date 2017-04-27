Google'dan, 2 Değil 3 Canavar Gelebilir!
Ortaya çıkan ipuçları, Google'ın 2 değil, tam 3 yeni amiral gemisi telefon için hazırlandığını gösteriyor!
Google'ın, yeni Pixel telefonları üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Ortaya çıkan sızıntılara göre yeni Pixel telefonlar, Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Snapdragon 835 işlemci ile, gerçek birer canavar olacak.
Ancak şimdi, üçüncü bir Pixel telefondan bahsediliyor. Android Open Source Project içerisinde keşfedilen bir kod, Google'ın 2 değil, 3 yeni telefon için hazırlandığını gösteriyor. Ancak bu üçüncü telefonun nasıl bir cihaz olacağı hakkında tek bir ipucu bile yok.
İpucu yok ama, tahmin yapmak da zor değil. Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin yanında, daha da büyük ekranlı bir model planlıyor olabilir. Daha önce de 6 inç'lik Nexus 6'yı piyasaya süren Google, bu uğurda Motorola ile tartışma bile yaşamıştı. Motorola, bu ekran boyutunun çok büyük olacağını düşünse de, Google'ın baskıları sonrasında Nexus 6'yı üretmişti.
Şimdi de benzer bir durum söz konusu olabilir. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, yeni Pixel'leri, HTC'nin üretmesi bekleniyor.
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