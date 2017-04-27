Yeni Google Pixel, Snapdragon 835'le Görüldü
Google Pixel'in yeni modelinin Qualcomm'un en son işlemcisiyle geleceği ortaya çıktı!
Google'un geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu akıllı telefonu Pixel ve Pixel XL, yakında halefleriyle bir kez daha gündeme gelecek. Sızıntılarıyla şimdilerde kendini gösteren yeni Google Pixel, yeni bir sızıntıyla daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelen bilgilere göre Google'ın yeni akıllı telefonları Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelecek.
Google Pixel ve Pixel XL modellerini Snapdragon 821 işlemciyle görmüştük. Yeni gelen sızıntılara göre ise, muhtemelen bu sene içinde göreceğimiz Pixel ve Pixel XL modelleri, MSM8998 Snapdragon 835'le piyasada yer alacak. Listelere Muskie ve Walleye isimleriyle yansıyan yeni Pixel'ler ile ilgili henüz başka bir bilgi ise bulunmuyor.
Yine diğer sızıntılar arasında, yeni Pixel'lerin kavisli bir ekranla gelebileceği de bulunuyor. Kavisin ne kadar derin olacağına ilişkin bir bilgi ise henüz yok. Fakat Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ benzeri kavisli bir Google Pixel'le karşılaşabiliriz.
Ercan Uğurlu
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