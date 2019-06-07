Google'dan "Gizemli" Medya Cihazı
Google, sır gibi gizli tutulan, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir!
- Ercan Uğurlu
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) dosyalarına göre Google çok yakında yeni bir medya cihazı tanıtabilir. Şu an üzerinde çalıştığı bilgisi dokümanlara dayanan bu medya cihazı, şimdilik H2B model numarası ile anılıyor. Google'ın akıllı ev sistemleri için tasarladığı Google Home ekosisteminin bir üyesi olacak gibi görünen bu yeni cihaz, yeni bir asistan cihazı olabilir.
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Dokümanlara göre şimdilik "mühendislik örneği" olarak bulunan cihaz, WLAN ve Bluetooth sertifikalarını almış. Hemen aşağıda görebileceğiniz ürün genel bilgileri dokümanında yalnızca "medya device" olarak belirtilen ürün hakkında şimdilik başka bir bilgi yok. Fakat Google'ın akıllı ev cihazlarından biri olacak gibi görünüyor.
Bu tür ürünlere örnek olarak en son Nest Hub Max'i tanıtan Google, henüz bu cihazı da satışa sunmuş değil. O nedenle üzerinde çalışılan bu gizemli cihazın, Nest Hub Max ile benzer yapıda olduğunu düşünmüyoruz. Google, bu yeni cihazla farklı bir açığı kapatmak istiyor olabilir. Yakın zamanda bir Google etkinliği de bulunmadığından öğrenmek için bir müddet beklememiz gerekecek gibi.
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