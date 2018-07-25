Google'dan Önemli Bulut-Blok Zinciri Adımı!

Google, blok zinciri teknolojilerini kullanmayı kolaylaştıracak çok önemli bir adım attı!

Google'dan Önemli Bulut-Blok Zinciri Adımı!

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