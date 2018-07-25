Google'dan Önemli Bulut-Blok Zinciri Adımı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar