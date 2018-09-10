Google'dan Yeni Hizmet: Touring Bird!

Google'ın yeni hizmeti, turistlerin şehir gezilerini planlamasına yardımcı oluyor!

Google Touring Bird Hizmete Açıldı

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