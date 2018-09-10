Google'dan Yeni Hizmet: Touring Bird!
Google'ın yeni hizmeti, turistlerin şehir gezilerini planlamasına yardımcı oluyor!
Google, şehirleri ilk defa ziyaret eden gezginlere yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir siteyi kullanıma sundu. Touring Bird, turistler için bir planlama aracı, en ilgi çekici yerleri ve aktiviteleri listeleyerek hem yerel insanlardan hem de seyahat uzmanlarından ipuçlarını paylaşıyor.
Touring Bird projesi, Google'ın Area 120 bölgesindeki bir kuluçkadan çıktı. Google, çalışanlarına eforlarının yüzde 20'sini yan projeler üzerinde harcamasına izin veriyor. Bunlardan bazıları ise sonraki Google ürünlerine dönüşüyor.
Touring Bird, yeni bir şehri ziyaret eden turistler için planlama sürecini basitleştirme girişimi. Web sitesininde de belirtildiği gibi, seyahat edenlerin tek bir platformdan o yere ait değerli bilgilere erişmesini sağlıyor.
Şu anda mevcut olan 20 şehirden birini seçtiğinizde, en çok ziyaret edilen yerlerden, ilgi çekici etkinliklere; yerel ipuçlarından, ücretsiz turlara kadar genel bir bakış elde edeceksiniz. İlgi alanıza göre bir şehir bulmak için kişisel zevkinize uyacak şeyleri filtreleyebilirsiniz.
En popüler yerler, muhtemelen herkesin bildiği ikonik gezintilerdir. Ancak, "turlar ve ipuçları" bölümlerindeki rehberler, turistler için basılan kitaplarda listelenmeyen diğer etkinlikleri içerebilir. Bunlardan her biri şehri farklı bir perspektiften görmenizi sağlayacaktır.
Touring Bird ilk olarak Amsterdam, Barselona, Berlin, Boston, Chicago, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, New Delhi, New York, Orlando, Paris, Prag, Roma, San Diego, San Francisco, Toronto ve Washington DC'yi kapsayacak.
Turistler için bir planlama aracı olarak, Touring Bird çok yerinde. Harika görünüyor, siteyi gezinmek kolay ve yolcuların yola çıktıkları şehir tatilinden keyif almasına yardımcı oluyor. Umarız ki Google gelecekte başta İstanbul olmak üzere daha fazla şehir ve daha fazla bilgi bölümü ekler.
Yavuz Alp Şimşek
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