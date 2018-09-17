Google'ın "3" Duyurusunu Analiz Edelim
Google, Pixel 3'ü fazla ayrıntı vermeden duyuruyor olabilir. Gelin hep beraber Google'ın bize neler anlamak istiyor olabileceğine bakalım.
Google, çok bariz, aynı zamanda çok da aydınlatıcı olmayan şekilde bir Pixel 3'ün yolda olduğunun mesajını verdi.
İnternet mağazasında büyük bir 3 rakamı şeklinde verilen mesaj ile birlikte güncellemeleri takip etme seçeneği vardı, ancak hepsi bu kadardı.
Google'ın 9 Ekim'de bombayı patlatacağından herkesin emin olmasına rağmen yine de böyle bir mesajın gerekli olduğunu düşünmesi ilgi çekici.
Herhangi bir rakam, birçok olası anlama sahiptir. Ancak 3, açıkça Google Pixel 3'ün bir referansı olsa da, bundan daha fazlası olabilir mi? PocketNow'un öne sürdüğü gibi, 3 adet telefonun piyasaya sürülmesine dair bir ipucu olabilir mi?
Apple, her yıl üç kez piyasaya ürün sürüyor ve Samsung'un Galaxy S10'un üç versiyonunu piyasaya süreceği yönünde söylentiler var. Bu yüzden Google'ın bu 3 furyasına katılmak istemesi çok da şaşırtıcı değil.
Son zamanlarda üç yeni Pixel telefonunun olacağına dair söylentiler dahi çıkmıştı, ancak yakın zamanda sadece iki tane duyduk. Bu yüzden 3 tane telefon olacağından şüpheliyiz.
3 kamera için verilen bir ipucu olabilir ki bu da söylentilerini duyduğumuz başka bir şeydi. Yeni Pixel'in ön tarafta çift ve arkada tek kamerası olacağı iddia edilmişti. (Evet yanlış okumadınız)
Google sonuç olarak muhtemelen sadece Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL'nin reklamını yapmayı hedefledi. Ama kesin olarak ne olduğunu anlamak için bir aydan kısa bir süre beklememiz gerekecek.
Yavuz Alp Şimşek
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