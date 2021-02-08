Google'ın ABD ve Avrupa'yı Bağlayan Yeni Su Altı Veri Kablosu Hazır

Google'ın ABD ve Avrupa'yı birleştiren ve muazzam kapasitelere ulaşması beklenen yeni su altı veri kablosu aktif hale geçti.

  • Levent Öztürk
Google, ABD - Avrupa su altı kablosunu bağladı

Google, Avrupa ve ABD'yi birleştiren deniz altı kablosu Dunant'ın çalışmaya başladığını doğruladı. ABD'deki Virginia Beach ile Fransız Atlantik sahilini birleştiren kablo, Kızıl Haç'ın kurucusu ve Nobel Barış Ödülü'nün ilk sahibi Henry Dunant onuruna adlandırıldı.

Telekomünikasyon donanımı firması SubCom ortaklığı ile geliştirilen Google'ın kablosu, bölgedeki diğer ağ altyapılarının birleşimlerini muazzam bir şekilde iyileştirerek rekor kıran kapasiteler sunacak. Ayrıca kablosunun, bulut bilişim hizmetleri için hızla artan talep için de yardımcı olması bekleniyor.

Google'ın bu yeni kablosu, verinin yolcuğu sırasında her fiber çiftini güçlendirmek için pompa lazerleri kullanmıyor olması ile diğer deniz altı kablolardan ayrılıyor. Bunun yerine SDM teknolojisi, pompa lazerlerin ve diğer bileşenlerin çok sayıda fiber çifti için kullanılmasına imkan tanıyor.

Teknoloji devi, bu yeni kablo ile bulut yeteneklerinin muazzam bir şekilde iyileştirileceğini, müşterilerinin daha yenilikçi uygulamalar oluşturmasına imkan tanıyacağı ve dönüşümsel işbirliği fırsatlarından yararlanılmasını sağlayacağını söylüyor.

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