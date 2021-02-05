"Uzaylıları 2017'de Bulduk" İddiası: Oumuamua Bir Uzay Gemisi mi?

Astronomi dünyasının önemli ismi, 2017 yılında keşfedilen ve Oumuamua adı verilen bir cismin, Uzaylılarla ilk tanışmamız olduğunu düşünüyor.

"Uzaylıları 2017'de Bulduk" İddiası

Avi Loeb ismini daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama Loeb, özellikle astronomi meraklıları için oldukça önemli bir isim. Harvard Üniversitesi'nin Astronomi Bölümü başkanı olan Avi Loeb, Ocak ayı sonunda yayınlanan kitabında ortaya attığı iddia ile şimdi bir kez daha gündemde.

2017 yılında Güneş Sistemi'ne dışarıdan giriş yapan bir cisim, o zamanlarda "Oumuamua" olarak isimlendirilmişti. Oumuamua, Güneş Sistemi'ne dışarıdan giriş yaptığı tespit edilen ilk cisim olması açısından önemli kabul ediliyordu.

O zamandan bugüne kadar, bu cismin ne olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadı. Genel kanı cismin bir meteor ya da kuyruklu yıldız olabileceğini söylerken, Loeb gibi isimler farklı düşünüyordu. Ve Loeb'in bu farklı fikri, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabında detaylandırılıyor.

Loeb'e göre Oumuamua, Uzaylılara ait olan bir "Işık Yelkenlisinin" parçası. İddiası ise, bu parçanın Vega yıldızı yönünden süzülerek Güneş Sistemimize girdiğini söylüyor.

Burada bahsi geçen uzay yelkenlisi, bir çeşit uzay aracı olarak açıklanabilir. Loeb, bu aracın rüzgar yerine ışık tarafından itildiğini ve bu şekilde yol aldığını iddia ediyor. Üstelik cismin bir kuyruğu yok; yani bir kuyruklu yıldız olma ihtimali bulunmuyor. Loeb, Oumuamua'nın meteor da olamayacağını söylüyor; çünkü cismin kendine ait bir itiş gücü bulunduğunu belirtiyor.

Kısacası Loeb'in düşüncesi, Oumuamua'nın Uzaylılara ait bir uzay aracından kopan bir parça olduğu. Bu yüzden de, Uzaylı medeniyetleri ile ilk karşılaşmamızın 2017 yılındaki Oumuamua keşfi olduğunu iddia ediyor.

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