Google'ın Başı Dertte: İnternet Devine "Netflix'e Kıyak Geçiyor" Suçlaması

Google, Android uygulama geliştiricilerine eşit muamele yapmadığı için suçlanıyor. The Verge'in haberine göre, Google'a karşı yeni bir tüketici davası açılmak üzere. İddiaya göre Google, akış devinin "hoşnutsuzluğunu" bastırmak için Netflix'in Play Store gelirinden "önemli ölçüde azaltılmış" bir kesinti yapmayı teklif etti. Netflix, Spotify ve Tinder, Play Store'un dahili faturalandırma sistemini kullanma gereksinimini aşmaya çalışıyor. Bu gibi tekliflerin amacının Netflix'in Google'ın ödeme platformunu kullanmasını sağlamak ve hoşnutsuzluğu ortadan kaldırmak olduğu söyleniyor.
Davada ayrıca Google'ın gelir payını keyfi olarak değiştirdiği de iddia ediliyor. Şirket, Play Store satın alımlarında genellikle yüzde 30'luk bir kesinti yapıyor, ancak özel durumlarda komisyonu yüzde 6'ya kadar çekebiliyor. Google bu konuda yaptığı açıklamada bütün geliştiricilere eşit bir şekilde davrandığını, ancak "kaynakları geliştirmek ve yatırım yapmak" söz konusu olduğunda bazı işlemler yapabildiğini söyledi.
Ancak, eğer iddialar doğru çıkarsa bu, Google'ın Netflix'e diğer uygulama geliştiricileri gibi davranmadığı kanıtlamış olacak. Bu arada, Google bu alanda tek değil. Apple'ın da Netflix'e benzer bir teklifte bulunduğu konuşuluyor.
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