Google'ın Başı Dertte: İnternet Devine "Netflix'e Kıyak Geçiyor" Suçlaması

Google'ın, hoşnutsuzlukları ortadan kaldırmak için, Play Store'da Netflix'e özel ve gizli bir indirim yaptığı iddia ediliyor!

Google, Netflix'e kıyak mı geçiyor?

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