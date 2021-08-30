Elon Musk'tan Jeff Bezos'a yaylım ateş

Ünlü girişimci ve milyarder Elon Musk, sürekli olarak manşetlere çıkmanın yolunu bir şekilde buluyor. PayPal, SpaceX, Tesla ve The Boring Company ile iyi bilinmesine rağmen, Twitter gibi sosyal medya platformlarında da oldukça açık sözlü. Haftalar önce, Tim Cook'tan Apple CEO pozisyonunu talep ettiğine dair söylentileri çok aleni bir şekilde susturmuştu. Şimdi, Amazon'un kısa süre önce emekli olan ve eski CEO'su Jeff Bezos'u hedefine koymuş gibi görünüyor.
Esasen sorun, NASA'nın Musk'ın SpaceX firması ile Ay'a gerçekleştirilecek bir insanlı görev için 2,9 milyarlık bir sözleşme imzalamasına dayanıyor. Bunun üzerine Amazon CEO'su Jeff Bezos, NASA'ya sözleşmeyi kendi Blue Origin şirketine çevirirlerse 2 milyar dolarını almayacağını söyleyerek çok cömert bir teklifte bulunmuştu. Bu teklif, NASA tarafından birkaç gün içinde reddedilmişti. Bezos ise, dava açarak sözleşmenin askıya alınmasını sağlamıştı.
Görünüşe göre bu konudaki yenilgisinden sarsılan Amazon, şimdi de Federal İletişim Komisyonu'nu (FCC) SpaceX'in ikinci nesil bir Starlink ağı geliştirme ve başlatma planlarını reddetmeye çağırıyor. Firmanın kendi uydu geniş bant şirketi Kuiper Systems, söz konusu planların çok geniş, spekülatif ve FCC kurallarını çiğnemekte olduğunu iddia ediyor.
Musk, bu iddia üzerine Twitter'da eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'u hedef alarak açtı ağzını yumdu gözünü: "Bence Bezos Amazon'dan sırf tüm zamanını SpaceX'e dava açmak için harcama niyetliyle emekli oldu."
Gelişmelerin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Görünen o ki, her türlü gelişmeyi Musk'ın Twitter hesabından öğrenebileceğiz...
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