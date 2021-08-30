Elon Musk'tan Jeff Bezos'a yaylım ateş

Elon Musk, SpaceX'in NASA ile yaptığı sözleşmenin askıya alınmasına neden olan davayı açan Amazon'un emekli CEO'su Jeff Bezos'la hem dalga geçti, hem de onu sert sözlerle eleştirdi.

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a yaylım ateşi

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