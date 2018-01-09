Google'ın Chrome Yaması Geç Kalacak!
Google Chrome, son günlerin en ciddi tehlikeleri, yani Spectre ve Meltdown açıklarına karşı beklenen yamayı halen alamadı!
Microsoft ve Apple'ın izinden giderek, Google da Meltdown ve Spectre açıkları için tarayıcı güncellemeleri çıkaracağını açıkladı. İki güvenlik açığı, modern CPU'larda bulunuyor ve cihazları hacker'lara karşı savunmasız hale getiriyor.
Google ayrıca, Chrome'un yeni sürümü olan Chrome 64'ün güvenlik açıklarını azaltacağına söz veriyor. Tam olarak nasıl güvenlik önlemleri alınacağı hakkında detaylı bilgi verilmese de, güncellemenin 23 Ocak'ta çıkması bekleniyor. Yani Google, konu hakkında biraz geç kalmış durumda.
Bu kadar uzun beklemek istemeyen ve verilerini bir an önce korumaya almak isteyenler için Google, Site Isolation özelliğini tavsiye ediyor. Deneysel özellik, "web sitelerini ayrı adres boşluklarına ayırarak" çalışıyor.
Rakiplerinin çok hızlı bir şekilde yamalar çıkardığını düşününce, Google'ın bu konuda nispeten rahat davranması biraz şaşırtıcı bir durum. Google özellikle tarayıcısı için düzenli güncellemeler çıkarmasıyla bilinir. Dahası, bu açıklar ilk olarak Google tarafından keşfedilmişti, bu da ona PC kullanıcılarının çoğunluğu tarafından kullanılan tarayıcısını korumaya almak için yeterince zaman kazandırmış olmalıydı.
H. Hüseyin Öztürk
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