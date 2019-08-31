Google'ın Emektarı, Artık Güncelleme Almayacak!
Google, artık 6 yaşına gelen emektar cihazı için artık güncelleme yayınlamayacağını açıkladı!
- Levent Öztürk
Eğer ilk nesil Chromecast'e sahipseniz, umarız çalışmasından memnunsunuzdur. Çünkü Google'ın söylediğine göre cihaz, artık bug ve güvenlik onarımları dışında güncelleme almayacak.
9to5Google tarafından orijinal Chromecast'in daha yeni olan 2. ve 3. nesil cihazlara göre daha eski bir tarayıcı yazılımı kullandığının fark edilmesi üzerine yayın, Google ile iletişime geçerek cihazın potansiyel olarak artık geride mi bırakıldığını sordu. Daha sonra da Google, yaptığı bir açıklama ile bu tahmini doğruladı.
Bu durum, sadece ilk olarak 2013 yılında kullanıma sunulan orijinal Chromecast için geçerli. Daha yuvarlak kasalara sahip olan daha yeni iki Chromecast ise güncelleme almaya devam edecek. Orijinal Chromecast'in artık altı yaşında olduğu ve donanımının sınırlarına ulaşmaya başladığı düşünülürse, Google'ın bu cihazı artık yeni güncellemeler ile daha da zorlamamasının mantıklı olduğu söylenebilir.
Google'ın akış cihazı artık büyük güncellemeler almayacak olsa da, daha önce de olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Bununla beraber eğer cihazlarınızda en yeni özellikleri görmek istiyorsanız, artık üçüncü nesil Chromecast'e geçiş yapmanızın vakti gelmiş demektir...
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