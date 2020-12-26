Google'ın Hiçbir Zaman Gerçeğe Dönüşemeyecek Ürünü

Google, Fitbit'i satın almaya kalkmadan önce kendi fitness takibinde bulunan akıllı bileklikleri üzerinde çalışıyordu. PatentlyApple tarafından ortaya çıkartılan hemen aşağıda görebileceğiniz patent örneği, Google'ın üzerinde çalıştığı akıllı bilekliği gösteriyor.
Google, Fitbit ile rekabet etmek için kendi akıllı bilekliğini tasarlarken alınan bu patent örneği, sonradan tabii ki anlamını yitirmiş. Zira ABD'li teknoloji devi, çareyi Fitbit'i satın almakta buldu ve geliştirdiği, en azından patent örneğini aldığı bu akıllı bilekliği de böylelikle rafa kaldırılmış oldu.
Tamamen bant şeklinde tasarlanan bu cihaz, herhangi bir ekran bulundurmuyor. Yekpare bir kol bandı biçiminde görünen bu cihaz, muhtemelen tüm edindiği bilgileri telefona yönlendirecek ve Wear OS üzerinden raporlamalarda bulunacaktı.
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