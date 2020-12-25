Türk Kullanıcıları Sevindirecek Samsung Galaxy S21 Sızıntısı

Samsung, Galaxy S21 serisinde yine iki farklı işlemci ile karşımıza çıkacak. ABD'de Snapdragon 888 işlemci ile bulunabilecek olan Galaxy S21, diğer bölgelerde ise Exynos 2100 işlemciden güç sağlayacak. Samsung'un bu ayrımı yapması, aynı telefona aynı parayı ödeyen farklı bölgelerdeki kullanıcılar arasında yine performans uçurumu yaratacağı endişesi taşırken, gelen yeni bir sızıntı bu kaygıyı hafifletecek cinsten.
Yes #Exynos_is_back ! pic.twitter.com/xH2F8LgllM— Ice universe (@UniverseIce) December 22, 2020
Ice Universe tarafından twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Samsung, Exynos 2100 ile beraber Galaxy S21'de büyük bir performans avantajı ortaya koyacak. Sızan Geekbench Benchmark sonuçlarına göre, 1089 puan tek çekirdek, 3963 puan çoklu çekirdek skoru elde eden Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21, Snapdragon 888'li Galaxy S21'den daha yüksek sonuç üretiyor. Zira daha önce telefonun Snapdragon 888'li modelinin 1075 puan tek çekirdek, 2916 puan çoklu çekirdek sonuçları yakaladığını görmüştük.
Elbette bu şimdilik bir sızıntı, fakat bunun, özellikle ülkemizde de Exynos'lu modelinin satışa sunulacağını göz önünde bulundurarak umutlandıran bir sızıntı olduğunu kabul etmek gerek.
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