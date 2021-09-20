Google'ın İlk Katlanan Telefonu Pixel Fold Ufukta Göründü!

Galaxy Fold 3'ün piyasaya çıkmasının ardından artık gözler diğer teknoloji devlerinde. Katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi beklenen diğer teknoloji devlerinden hangisinin hamle yapacağına ilişkin net bilgi olmamasına karşın Google, bu işi 2022'ye bırakmayabilir.
Yeni bir söylenti, Google Pixel Fold'un 2021'in son haftalarında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları Kıdemli Direktörü David Naranjo'nun tweet'ine göre, 2021 yılının 3'üncü ve 4'üncü çeyreğinde Samsung Display Company'nin LTPO OLED panellerini kullanan birkaç cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da Google Pixel Fold'un 4'üncü çeyrekte piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.
David Naranjo, tam bir liste yayınlamış. Bu listede 2021 sonunda tanıtılacak telefonlar yer alırken, Xiaomi'nin katlanabilir bir telefonu ise 2022'nin ilk çeyreğinde gösterileceği yazıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın