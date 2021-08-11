Samsung Galaxy Z Fold3 Ön İncelemesi

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği henüz tamamlandı ve tanıtımın hemen arkasından da tanıtımın yıldızı Samsung Galaxy Z Fold3'ü yakından tanıma ve değerlendirme fırsatı bulduk. Uzunca bir süredir heyecanla beklediğimiz Samsung Galaxy Z Fold3 hakkında bilmeniz gerekenleri, sahip olduğu özellikleri ve detaylı ön incelemesini hemen yukarıdaki videomuzda izleyebilir ya da aşağıdaki notlarımızı okuyabilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold3 Tasarımı Nasıl?
Evet, Samsung Galaxy Z Fold3, tasarım yönüyle selef model olan Z Fold2'ye bir hayli benziyor gibi görünse de, aslında temelde birtakım farklılıkları içeriyor. Ancak boyut ve ağırlık olarak hemen hemen aynılar. Z Fold3'ün ekranı açıkken 128 mm uzunluğunda, 158 mm genişliğinde ve 6.4 mm kalınlığında bir tablet görünümü karşımıza çıkarken, katlandığında ise 67 mm genişliğinde, yine 158 mm uzunluğunda ve 16 mm'den 14.4 mm'ye kadar incelen bir gövde elimizin altında oluyor. 271 gram ağırlığında olan Z Fold3, Phantom Siyahı, Phandom Yeşili ve Phantom Grisi gibi farklı renk seçenekleriyle bulunabilecek.
Tasarımda en önemli detay, telefonun çevresinde kullanılan malzeme. Samsung, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'te şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeveyi kullanmış. Armor alüminyum çerçeveden oluşan yeni telefonlar, bu sayede düşmelere ve darbelere selef modellere ve hatta diğer Samsung Galaxy telefonlarına göre çok daha sağlam bir profil çiziyorlar. Ayrıca telefonun ön ve arkasındaki cam yüzeyler de Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda. Öte yandan bu telefonlarla bir ilke daha imza atmış Samsung. Şu an karşımızda duran Galaxy Z Fold3, dünyanın ilk suya karşı dayanıklı katlanabilir telefonu olarak akıllı telefon tarihindeki yerini alıyor. IPX8 sertifikasına sahip olan telefon, böylece 1.5 metreye kadar suya, 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.
Bu arada telefonda bir parmak izi sensörü unutulmamış. Parmak izi sensörü telefonun güç tuşuyla geliyor ve tabii ki ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de telefonda yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Fold3 Ekran Özellikleri
Evet, karşımızdaki telefon sade bir telefon değil. Katlanabilir yapıda olmasıyla onu bol bol açıp katlama isteği duyuyorsunuz ki, telefon bu yönüyle farklı bir kullanım da sağlıyor; bunlara da değineceğiz, ancak önce ekranları yakından tanıyalım.
Galaxy Z Fold3'ü standart bir akıllı telefon olarak kullanacağınızda, ekran boyutunuz 6.2 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan ve 2268x832 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan bir ekrandan oluşuyor. Bu ekran 120Hz adaptif tazeleme hızına sahip olurken, piksel yoğunluğu da 387 ppi seviyesinde.
Ekranı açtığınızdaysa, karşınıza 7.6 inç büyüklüğünde ana ekran geliyor. Bu ekran da yine Dynamic AMOLED 2X panelden oluşurken, ekran çözünürlüğü 2208x1768 piksele yükseliyor. Bu geniş ekranda da yine 120 Hz adaptif tazeleme hızı sunulmuş durumda.
Elbette Galaxy Z Fold3, katlanabilir yapıda ekranıyla üretkenliğini güçlendirmek isteyenlere ve biraz da multimedya kullanımını daha geniş platforma taşımak isteyenlere özel bir telefon oluyor. Bunun için çift ekran kullanım deneyimini bir de S Pen ile pekiştiren telefon, ilk S Pen desteği kazanan katlanan akıllı telefon oluyor aynı zamanda.
Bu arada Samsung, S Pen kalemi de yenilemiş. Yeni S Pen'de artık önceki modellere kıyasla daha hassas bir kalem ucuna sahibiz. Ayrıca tepki süresi de çok daha kısa durumda. Yeni S Pen üzerinde bir mod anahtarı da bulunuyor. S Pen'i Galaxy Z Fold3 ile kullanacağınızda Fold moduna alıyor, Galaxy S21 Ultra gibi diğer S Pen uyumlu telefon ve tabletlerle kullanacağınızda ise bu anahtarı çeviriyorsunuz.
Samsung Galaxy Z Fold3 Kullanım Özellikleri
Galaxy Z Fold3'te kullanım alanı bir hayli geniş ve yeni özellikler de yer alıyor. Aynı anda 3 uygulamaya kadar ana ekranı bölebiliyorsunuz. Ekranı katlayıp bir laptop gibi masaya koyduğunuzdaysa, örneğin ekranın üst yarısında bir video görüşmesindeyken, alt ekrana da S Pen ile notlarınızı alabiliyorsunuz.
Bir defter gibi kullandığınızda her 2 ekrana da farklı uygulama açabiliyor ve böylece örneğin bir yandan WhatsApp açıkken, diğer yandan web sayfalarında dolaşabiliyorsunuz. Detaylarında her uygulamanın ekran boyutunu ayarlamanız da mümkün.
Yine bir diğer özellik de kamerada karşımıza çıkıyor. Telefona Auto Framing özelliği gelmiş durumda. Böylece Z Fold3'ün kamerası karşısına geçerek ayakta, sağa ve sola doğru hareket ederek video kaydı yapacağınızda, telefonun kamerası sizi takip ediyor ve böylece estetik yönü kuvvetli videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik, 3.5 metre uzaklığa kadar çalışıyor.
Ana ekran kullanımına önemli katkıda bulunan bir diğer yenilik de, Galaxy Z Fold3'ün ana ekranında yer alan kameranın, ekrana entegre şekilde karşımıza çıkıyor olması. Video izleyeceğinizde ya da oyun oynayacağınızda ekranda bir kamera deliği ya da çentiği ile engellenmiyorsunuz. Böylece tam ekran deneyimi sağlanabiliyor. Kamera fonksiyonunu kullanacağınızda ise, bu alt piksellerle görüntüye entegre olan bölüm bir anda kameraya dönüşüyor ve normal ön kamera kullanımı sağlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Z Fold3 Kameraları
Evet, telefonun ekrana entegre 4 MP çözünürlüğündeki ön kamerası dışında 4 kamera daha telefonda yer alıyor. Bunlardan biri kapak ekranında 10 MP ve f/2.2 diyaframa sahip şekilde karşımıza çıkarken, telefonun arka kameraları da 3'lü olarak alt alta dizilmiş durumda.
Telefonun arkasındaki her 3 kamera da 12 MP şeklinde yer alıyor. Bunlardan biri ultra geniş açılı olurken, 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Ana kamera Dual Pixel AF teknolojisine sahip ve OIS desteği içeriyor. 3'üncü kamera ise yine 12 MP'lik telefoto kamera. Bu kamerada da yine OIS desteği bulunuyor ve böylece 2x optik ve 10x'e kadar dijital zumda imaj sabitleme özelliğinden faydalanılabiliyor. Telefonda ayrıca HDR10+ kayıt imkanı olduğunu ve bu 3 kameranın lenslerinin üzerindeki camın da Super Clear Glass desteği ile Corning Gorilla Glass korumalı yapıda olduğunu da belirtelim.
Samsung Galaxy Z Fold3 Teknik Özellikleri
Galaxy Z Fold3 de kuşkusuz selefi gibi güçlü bir telefon. Böylece Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları arasına oturan modelin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888'den oluşuyor. 5nm mimarisine dayalı bu işlemci, 2.84 GHz ve 2.4 GHz prime çekirdekleri yanına 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı çekirdekleriyle totalde 8 çekirdekli bir yonga setinden oluşuyor. Kuşkusuz telefonda kullanılan işlemciden dolayı 5G desteği de yer var, böylece ülkemize 5G geldiğinde bu da kullanılabilir olacak.
Telefonda Android 11 işletim sistemi mevcut ve tabii ki Samsung'un kendi OneUI arayüzü ile karşılaşıyoruz ki zaten halihazırda Samsung telefonlarını kullananlar bu arayüze aşina olacaklardır.
Teknik kadrosunda 12 GB RAM bulunduran elimdeki telefonda hafıza da 256 GB ve 512 GB şeklinde seçimli. MicroSD kart desteği bulunmaması üzücü olsa da, depolama biriminin UFS 3.1 standardında tercih edilmiş olması, performans anlamında sevindirici bir detay oluyor.
Son olarak telefonun bataryasının da 4400 mAh kapasitesinde olduğunu ve bu bataryanın, telefonun her 2 kapağına ayrıştırıldığını da söyleyelim.
Sonuç
Evet, Samsung Galaxy Z Fold3'ü sonunda resmen tanıttı ve bizlerle paylaştı. Bizler de ilk elden sıcağı sıcağına telefon ile ilgili öğrendiklerimizi sizlere aktardık. Elbette daha detaylı olarak da Samsung Galaxy Z Fold3'ü önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz ve Samsung Galaxy Z Fold3 incelemesini de detaylı testlerle, artıları ve eksileriyle sizlere aktaracağız. Samsung Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı ise şu an için açıklanmış değil. En azından tanıtımda bununla ilgili bir bilgi almadık. Samsung Türkiye tarafından Galaxy Z Fold3 fiyatı açıklandığında, onu da sizlere aktaracağız.
Samsung Galaxy Z Fold3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Ana Ekran: 7.6 inç Dynamic AMOLED 2X Display (2208x1768)
- Arka Ekran: 6.2 inç Dynamic AMOLED 2X Display (2268x832)
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)
- Artırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 4 MP (ekrana entegre)
- Kapak Kamerası: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP, 12 MP, 12 MP
- Batarya: 4400 mAh
- Su Dayanıklılığı: IPX8
- Ağırlık: 271 gram
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