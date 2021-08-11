Samsung Galaxy Z Fold3 Ön İncelemesi

Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Z Fold3 tanıtıldı ve tanıtılır tanıtılmaz da sıcağı sıcağına telefonu değerlendirme şansı bulduk. İşte Samsung Galaxy Z Fold3 özellikleri, katlanabilir ekranları, kameraları ve bilinmesi gereken tüm detaylarıyla Samsung Galaxy Z Fold3 ön incelemesi.

11 Ağustos 2021 21:00

Ercan Uğurlu