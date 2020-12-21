Google'ın Kapatacağı Servislerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

Google, önümüzdeki yıldan itibaren Android Things platformunu ticari olmayan kullanıma kapatacağını duyurdu. İlk olarak IoT cihazları için bir platform olarak duyurulan Android Things platformu Şubat 2019'da OEM'lere hoparlörler ve ekranlar gibi akıllı cihazlar geliştirmeye odaklanmıştı.
Şu anda, cihazları yönetmek için kullanılan bir Android Things kontrol paneli bulunuyor. 5 Ocak 2021'de bu panel çalışmayı durduracak ve kullanıcılar yeni cihazları kabul edemeyecek veya yeni projeler oluşturamayacak. 5 Ocak 2022'ye kadar mevcut cihazlarını güncellemeye devam edecekler, ancak bu tarihten sonra panel tamamen kapatılacak ve tüm proje verileri kalıcı olarak silinecek.
SSS bölümünde Google, Android Things panelinin "ileriye dönük sınırlı bir süre için" hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri alabileceğini de belirtiyor. Ağustos 2019'da aylık güvenlik yamaları zaten durdurulmuştu. Şirket ayrıca şunu da açıkça belirtiyor: Yeni Raspberry Pi modellerinin sunduğu popülariteye ve avantajlara rağmen, daha yeni kartların hiçbirine destek ekleme niyetinde değil. Bu sadece Raspberry Pi 3B'nin bu platform tarafından destekleneceği anlamına geliyor.
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