Google'ın Kapatacağı Servislerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

Google'ın nesnelerin interneti için bir platform olarak düşündüğü Android Things servisi de yolun sonuna geldi; önümüzdeki yıl kapatılıyor.

Google bu servisi de kapatıyor

Google, önümüzdeki yıldan itibaren Android Things platformunu ticari olmayan kullanıma kapatacağını duyurdu. İlk olarak IoT cihazları için bir platform olarak duyurulan Android Things platformu Şubat 2019'da OEM'lere hoparlörler ve ekranlar gibi akıllı cihazlar geliştirmeye odaklanmıştı.

Şu anda, cihazları yönetmek için kullanılan bir Android Things kontrol paneli bulunuyor. 5 Ocak 2021'de bu panel çalışmayı durduracak ve kullanıcılar yeni cihazları kabul edemeyecek veya yeni projeler oluşturamayacak. 5 Ocak 2022'ye kadar mevcut cihazlarını güncellemeye devam edecekler, ancak bu tarihten sonra panel tamamen kapatılacak ve tüm proje verileri kalıcı olarak silinecek.

SSS bölümünde Google, Android Things panelinin "ileriye dönük sınırlı bir süre için" hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri alabileceğini de belirtiyor. Ağustos 2019'da aylık güvenlik yamaları zaten durdurulmuştu. Şirket ayrıca şunu da açıkça belirtiyor: Yeni Raspberry Pi modellerinin sunduğu popülariteye ve avantajlara rağmen, daha yeni kartların hiçbirine destek ekleme niyetinde değil. Bu sadece Raspberry Pi 3B'nin bu platform tarafından destekleneceği anlamına geliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
İdeal Dizüstü Bilgisayarı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Efsanevi Konfor Şimdi Cloud II Wireless ile Tamamen Kablosuz
Yılın Hayal Kırıklığı Cyberpunk 2077'yi İnceledik!
Google'ın Kapatacağı Servislerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor
Google, Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Birleşmesini" Özel Doodle ile Kutluyor

 

 