Google'ın Otonom Araçları Artık Sokaklarda. 20 Milyon Mil Kat Etti!

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan otonom araçları, sonunda artık mesafe kat etmeye başlıyor. Waymo adında bir Amerikan otonom sürüş teknoloji geliştirme şirketinin geliştirdiği araçlar, halka açık yollarda 20 milyon mil (32 milyon kilometre) yol kat etmiş durumda.
Waymo, Google'ın ana şirketi olan Alphabet Inc'in bir yan kuruluşu. 2009 yılında kurulan Waymo, otonom aracı olan Waymo One adındaki aracını 2009 yılından bu yana San Francisco sokaklarında test ediyor ve o günden bu yana 32 milyon kilometreden fazlasını kat etmiş.
Waymo One'ın çevresini nasıl gördüğünü ve teknolojinin nasıl çalıştığını hemen yukarıdaki videoda da görebilirsiniz.
Otonom sürüşün ana akım hale gelmesinden hala birkaç yıl uzaklıktayız. Fakat anlaşılan Waymo bu işi çözmüş durumda. O anlamda çok yakın bir gelecekte sokaklarda sürücüsüz otomobiller görmeye alışacak gibiyiz. Tabii ki sürücüsüz otomobilleri ülkemizde ne zaman görürüz, merak konusu. Teknoloji gelse bile ÖTV'si ne kadar olur ve "kullanmayacağımız" bir araca tonlarca para dökmek de üzerine düşünülmesi gereken bir konu.
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