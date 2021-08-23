Google'ın Otonom Araçları Artık Sokaklarda. 20 Milyon Mil Kat Etti!

Google'ın Waymo'sunun otonom araçlarının, halka açık yollarda 32 milyon kilometreden fazla yol kat ettiği açıklandı!

Google'ın arabaları "geziyor"

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