Otomobilde Beklenen ÖTV Düzenlemesi Yapıldı: İşte Yeni Limit ve ÖTV Oranlar

Artan otomobil fiyatları sonrasında beklenen ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenleme ile birlikte anahtar teslim fiyatı düşecek otomobiller ve fazlası haberimizde...

Otomobilde Beklenen ÖTV Düzenlemesi Yapıldı

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