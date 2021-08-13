Otomobilde Beklenen ÖTV Düzenlemesi Yapıldı: İşte Yeni Limit ve ÖTV Oranlar

Bir süredir beklenen haber nihayet geldi, otomobil alım satımlarında uygulanan ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Yeni limitler, Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya koyuldu.
Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine sahip olan araçlarda yüzde 45'lik ÖTV limiti, 85.000 TL'den 92.000 TL'ye yükseltildi. Daha önce 85.000 TL ile 130.000 TL arasındaki araçlar için uygulanan yüzde 50'lik ÖTV dilimi ise, 92.000 TL – 150.000 TL arası olarak yeniden düzenlendi. Vergi matrahı 150.000 TL'nin üzerindeki araçlar içinse yüzde 80 ÖTV alınacak.
Silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşan ve 2.000 m3'e kadar olan araçlarda ise yüzde 45'lik ÖTV oranı için araçların ham fiyatının 114.000 TL'ye kadar olması gerekiyor. 114.000 TL – 170.000 TL aralığına ise yüzde 50'lik dilim geçerli olacak. 170.000 TL'yi aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olacak.
Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu düzenleme bir süredir bekleniyordu. Zira alt dilimlerde alınabilecek pek araç kalmamıştı.
Yeni ÖTV Limitleri Neyi Değiştirecek?
Değişiklik, özellikle orta sınıf araçları etkileyecek gibi görünüyor. Örneğin daha önce ham fiyatı 140.000 TL olan bir araç için yüzde 80 ÖTV ödenirken, şimdi bu oran yüzde 50'ye düşüyor. Başka bir deyişle, ham fiyatı 130.000 TL ile 150.000 TL arasında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 80'den 50'ye düşüyor. Bu da, bu limitler arasındaki araçların anahtar teslim fiyatının bugünden itibaren düşmesi anlamına geliyor.
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