Google'ın "Sıfır Tıklama" Aramaları, Yayıncıların Canını Sıkmaya Başladı

Yeni bir analize göre, Google kullanıcılarının büyük bir kısmı yaptıkları aramalarda arama sonuçlarından herhangi birine tıklamıyor. Bunun nedeni olaraksa, Google'ın uygulamaları gösteriliyor.