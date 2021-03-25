Google'ın "Sıfır Tıklama" Aramaları, Yayıncıların Canını Sıkmaya Başladı

Bir arama motoru olarak ortaya çıkan ve bu alanda neredeyse tek isim haline gelen Google, şu sıralar önemli bir şikayetle karşı karşıya. Bu şikayet, arama sonuçlarında çoğu zaman doğrudan yanıtları gösterdiği için web sitelerine giden trafiği düşürüyor olması.
SimilarWeb'in son on iki ay içinde Google'da gerçekleştirilen beş trilyon aramanın üzerinde yaptığı analiz, kullanıcıların yüzde 64,82'sinin arama sonuçlarının herhangi birine tıklamadığını ortaya koydu. Buna, "sıfır tıklama" adı veriliyor.
Bu rakam, Google'ın ziyaretçilerin bilmek istediklerini arama sonuçları içerisinde göstermesi nedeniyle yayıncılarına gelir kaybettirdiği anlamına geliyor. Araştırma ayrıca, aramaların yüzde 77'sinin mobil cihazlardan gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Bu sonuçlar, Google'ın çerezleri öldürme planı ile birleştiğinde, bazı reklam verenlere haksız avantaj sağlayabileceğini de gösteriyor. Kısacası arama dünyası artık herkesin eşit kurallarla mücadele ettiği bir alan olmaktan çıkıyor gibi görünüyor.
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