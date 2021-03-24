5G İnsan Sağlığına Gerçekten Zararlı mı? Yeni Araştırma Son Noktayı Koydu!

Bazen bilim insanları, herkesin zaten bildiklerini doğrulayan bir çalışma yapmak zorunda kalırlar. Birçoğu gerçekten "su ıslaktır" türü çalışmalardır. Örneğin, "hayır, aşılar otizme neden olmaz" gibi... Yine de bu çalışmaların, hala sık sık ortaya çıkan tartışmaların ve komplo teorilerinin sonuçlandırılması için gerekli oldukları kesin.
Bu moda devam ederken, iki yeni büyük ölçekli inceleme, 5G'nin insanlarda kullanım için tamamen güvenli olduğu sonucuna vararak, önceki araştırmalardan elde edilen verileri doğruladı ve tartışmayı son kez ve tamamen sona erdirdiğini iddia ediyor. Ancak bu sadece bir iddia, çünkü biliyoruz ki insanlar şüphelenmeye devam edecekler.
ARPANSA'da Değerlendirme ve Danışma Direktör Yardımcısı Dr. Ken Karipidis yaptığı açıklamada, "sonuç olarak, tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, 5G ağı tarafından kullanılanlar gibi düşük seviyeli radyo dalgalarının insan sağlığı için tehlikeli olduğuna dair hiçbir kanıt sağlamadı" diyor.
İncelemeler, Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA) tarafından Swinburne Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirildi; ilki 5G radyo dalgaları bilimine yönelik yapılmış 138 çalışmayı analiz ederken, ikincisi bu analizlerin sağlamasını yaptı.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, her iki inceleme de 5G uygulaması ile olumsuz sağlık veya hücresel etkiler arasında hiçbir korelasyon olmadığını bulundu. Başka bir deyişle, pek çok komplo teorisinin aksine, 5G'nin insan sağlığı için tehlikeli olmadığı bir kez daha kanıtlandı.
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