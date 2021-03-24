5G İnsan Sağlığına Gerçekten Zararlı mı? Yeni Araştırma Son Noktayı Koydu!

Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı 5G araştırması, 5G'nin insan sağlığına zararlı olduğunu iddia eden komplo teorilerini sonsuza kadar ortadan kaldıracağını iddia ediyor.