Google'ın Yeni Keşfi, Gece Fotoğraflarını Geliştirecek
Bir Google çalışanının "Burst shot" ismini verdiği yeni buluşu sayesinde, neredeyse zifir karanlıkta bile güzel fotoğraflar çekmek mümkün olacak!
Artık bir çok modern akıllı telefon güneş batsa bile iyi fotoğraflar çekebiliyor, ancak henüz parazitli ve soluk kaliteleri yüksek kalite DSLR fotoğraf makinelerinin yanından bile geçemiyor. Fakat görünüşe bakılırsa, Google araştırmacısı Florian Kainz'in keşfettiği yeni bir teknik sayesinde iki platform arasındaki uçurum küçülecek.
Bir takım arkadaşı ile bahse giren Kainz, deneysel bir Android uygulaması yazarak en karanlık şartlarda bile sıra dışı kalitede fotoğraflar çekmeyi başardı. Yazılım, gece fotoğrafları için önemli olan pozlama, odak uzaklığı ve ISO ayarlarını kullanıcının elle kontrol etmesini sağlıyor. Deklanşör tuşuna dokunduğunuzda uygulama bir anda 64 fotoğraf birden çekiyor. Bundan sonra ise fotoğraflar işlenmeye başlıyor ve yazılım fotoğrafların ortalamasını alarak parazitlenmeyi yok ediyor.
Yukarıda gördüğünüz gibi sonuçlar tam olarak mükemmel değil, ancak telefonunuzun varsayılan yazılımı ile çekebileceğiniz gece fotoğraflarından çok daha iyi gözüküyor. Google'ın Nexus 6P ve Pixel telefonları ile çekilen fotoğraflar renk olarak isabetli ve oldukça parazitsiz görünüyor. Kainz sadece yıldızların ışığını kullanarak bile güzel bir fotoğraf çekmeyi başarmış.
Bu teknik ayrıca hareket ve titreşim içinde oldukça faydalı, yani tripod gerektiren durumları da azaltıyor.
Şu anda bu teknik fazla pratik bir halde değil. Fotoğraflar çekildikten sonra bilgisayarda işlem görmeleri gerekiyor ve çözünürlükleri de bir DSLR'dan alabileceğiniz kadar yüksek değil. Ayrıca doğası gereği bu teknik hızlı hareket eden objeleri çekmekte oldukça başarısız. Buna rağmen Kainz doğru yazılımla telefonların bu sorunların hepsini kaldırabileceğine inanıyor. Eğer bu deney Google laboratuvarından çıkmayı başarabilirse yakın gelecekte cep telefonu kameranızla gece fotoğrafları çekmek bir dert olmaktan çıkacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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