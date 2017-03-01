Goolge Pixel, Bluetooth Bağlantı Sorunları Yaşıyor
Bazı Google Pixel ve Pixel XL sahipleri, bazen can sıkabilen bir sorunla baş başa kaldılar!
Son zamanlarda Google Pixel ve Pixel XL kullanıcıları rahatsız eden tuhaf hatalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son bir kaç gündür, bu telefonlara sahip bir çok kullanıcı rastgele Bluetooth bağlantı kesintileri yaşadıklarını söylüyor.
Reddit ve Google'ın forumlarında paylaşılan raporlar bir birlerine çok benzer belirtiler gösteriyor. Şirketin forumlarına bırakılan bir hata raporunda bir kişi durumu şöyle anlattı: "Her sabah telefonuma baktığımda Bluetooth'un kendi kendine kapanmış olduğunu fark ediyorum. Telefonu ve Bluetooth'u tekrar başlatmayı denedim ama sorun devam ediyor."
Bazı kullanıcılar son bir ay içerisinde ortaya çıkan bu sorunların Google'ın Şubat 2017 güvenlik yamaları ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Google henüz Bluetooth sorunu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Ekim ayında piyasaya ilk sürülmelerinden bu yana, Google'ın modern telefonları başka tuhaf hatalara da maruz kaldı. Bir çok kullanıcı, henüz %30 pil ömrü varken telefonlarının kendi kendine kapandığını bildirmişti. Google bu hatayı bir sonraki yama da düzelteceğini açıklamıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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