Görev belgesi nedir? e-Devlet'ten görev belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de tam kapanma süreci başladı. İçişleri Bakanlığı'nın dünkü genelgesine göre kısıtlamadan muaf olanlar, kısıtlamada çalışanlar için 'görev belgesi' düzenlenecek. Peki, görev belgesi nedir? e-Başvuru sisteminden görev belgesi nasıl alınacak? Görev belgesi formlarına nasıl ulaşılıyor? İşte detaylar ve İçişleri Bakanlığı'nın çalışma izni belgesine ilişkin açıklaması