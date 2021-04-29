Görev belgesi nedir? e-Devlet'ten görev belgesi nasıl alınır?

Tam kapanma süreci dün akşam itibarıyla başladı ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf olanlar, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Gerekli hallerde formlar manuel olarak da alınıp doldurulabilecek. İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı. İşte detaylar:
GÖREV BELGESİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı dün 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'te sona ereceği belirtildi.
GÖREV BELGESİ NASIL ALINIR?
Peki, görev belgesi nasıl alınıyor? Genelgeye göre '29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabilecek.
Bakanlık ayrıca yaşanabilecek teknik sorunlara karşı da genelgede şöyle bir bölüme yer verdi: Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. (Bakanlığın sitesinde açıklamanın en altında hem kamu personeli görev belgesi hem özel sektör için görev belgesi formları bulunuyor)
E-DEVLET GÖREV BELGESİ BAŞVURU YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
(YENİ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı'nca twitter'dan yapılan paylaşımda "Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 MAYIS PAZAR SAAT 24.00'e KADAR GEÇERLİ OLACAK" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Çalışma İzni Belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı.
- Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.
- İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.
- Ayrıca e-başvuru sisteminde erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkili tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir.
- Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık.
Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri;
2 MAYIS PAZAR
SAAT 24.00'e KADAR
GEÇERLİ OLACAK
Kamuoyuna saygıyla duyurulur ?? pic.twitter.com/AEv89fNnKX— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) April 29, 2021
Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi Kapsamında;
??Görev Belgesi
??Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi
Belgelerini indirmek ve detaylı bilgi için ??https://t.co/N4WP2WAXEu pic.twitter.com/w9ZRT4ZRZW— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) April 29, 2021
GÖREV BELGESİ GENELGESİ
Görev belgesi genelgesi ise şöyleydi:
- 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.
- Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.
- Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
- İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
- Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.
- Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.
- Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2'de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.
- Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.
- Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda Ölüm Belgesi yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.
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