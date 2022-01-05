"Görünmeyen Kulaklık" Gerçek Oldu: Noveto N1 Sizi de Çok Şaşırtacak!

CES, olağandışı teknolojik yenilikleri ortaya çıkarmak için en iyi yer. Etkinlikte tanıtılan "görünmez kulaklık" da bunun kanıtlarından biri.
Mini bir soundbar'a (ses çubuğu) benzeyen Noveto N1, bir çift fiziksel kulaklığa ihtiyaç duymadan, bir kulaklık gibi görev yapabiliyor. Bunun için hüzmeleme teknolojisini kullanan oldukça yeni bir ses cihazından bahsediyoruz. Ancak bir soundbar'ın aksine, bu ses yalnızca kullanıcının kendi kulakları tarafından duyulabiliyor.
Noveto'nun söylediğine göre, kullanıcı üç boyutlu uzaysal sese dalmışken, odadaki herhangi biri sadece "bir ses fısıltısı" duyabilecek. Başka bir deyişle, Noveto, dinleyiciden 1 metre uzaktayken %90'a (20dB) kadar ses azaltmaya ulaşmayı başarıyor.
Başınızı hareket ettirir veya çevirirseniz, hareket sensörleri yüz tanıma teknolojisinin imkanları ile N1'in kulaklarınızı takip etmesine ve sesin doğru noktaya ulaşmasını sağlamasına yardımcı oluyor.
Eğer sistem Noveto'nun iddia ettiği kadar iyi çalışıyorsa N1, gerçek kulaklıkların neden olduğu dinleme yorgunluğu ve baş ağrılarını da engelleyecektir.
Görünene göre de Noveto N1, ortak alanlarda çalışanları hedef alıyor ve şirket, çalışanların tüm gün kulaklık takmasını zorunlu kılmadan ofislerdeki gürültü kirliliğini azaltmanın iyi bir yolu olabileceğini söylüyor.
Noveto, "akıllı" faktörünü arttırmak için N1'i, cihazın yüz tanıma teknolojisiyle birlikte çalışan Alexa ses tanıma sistemi ile donatmış.
Noveto, N1'e baktığınızda, cihazın yüzünüzü tanıyacağını ve sizinle etkileşime geçeceğini, kişisel profillere ve istemlere dayalı önerilerde bulunacağını söylüyor. Örneğin, gelen kutunuzda kaç tane okunmamış e-postanız olduğunu bile size söyleyebiliyor.
Ayrıca N1 oldukça şık görünüyor. Siyah mat bir alüminyum çerçevenin üzerine bir kumaş ızgara yer alıyor ve cihazın üst kısmında Bluetooth eşleştirme, ses kontrolü ve mikrofonun sesini kapatmak için düğmeler bulunuyor. Ayrıca, isterseniz ikincil bir ses cihazı bağlamak için bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm AUX bağlantı noktası da var.
Bunların tamamı, siz Alexa ile etkileşime girerken yanan N1'in ön tarafındaki çekici bir ışık halkası ile bir araya getirilmiş durumda.
Şimdilik N1'in fiyat etiketine dair bir bilgi bulunmuyor, ancak Noveto, 2022'nin ortalarında dağıtıma başlayacağını söylüyor.
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