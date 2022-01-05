CES'te Tanıtılan Durgunluk Banyosu, Akıllı Banyo Fikrini Gerçeğe Çeviriyor!

Lüks yaşamı sevenlerin ilgi duyduğu markalardan Kohler, CES 2022'de Durgunluk Banyosu (Stillness Bath) adını verdiği yeni akıllı küveti ve bir dizi başka akıllı ev ürününü tanıttı. Japon orman banyolarından ilham alınarak tasarlanan Durgunluk Banyosu, banyodan ziyade daha çok hamam izlenimi veriyor. Işık, buhar ve çeşitli aromatik karışımlarla evinde spa deneyimi yaşamak isteyenlere özel olarak hazırlanan Durgunluk Banyosu'nun fiyatı ise yaklaşık 8 bin Dolar. Bu özel küveti evinde görmek isteyenler mart ayı itibariyle sipariş verebilecekler.
Kohler öte yandan diğer akıllı ev ürünlerini de tanıttı. Bunlar arasında yine banyo özelinde temassız konut banyo bataryasını da tanıtan Kohler, böylece insanların sadece el hareketiyle musluğu açıp kapatmalarına olanak tanıyacak. Elbette yeni ürün sadece bununla da sınırlı değil; Tatil Modu gibi özel işlevleri de bulunan bu batarya, kullanıcıların özellikle tatildeyken içlerinin rahat olmasını sağlayacak.
Tüm ürünler, Kohler'in Konnect adını verdiği uygulama yardımıyla kontrol edilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın