Grafen, Kurşun Yediğinde Elmas Kadar Sert Oluyor!
Grafen malzemesi, kurşunla vurulduğunda elmas kadar sert bir zırha dönüşüyor!
Gelecekteki kurşun geçirmez yelekler havalı, süper-esnek bir malzeme olan daimene ile yapılabilirler. Bu malzeme, bir kurşun isabet ettiği anda elmas kadar dayanıklı bir sertliğe ulaşıyor.
Bu gösterişli teknoloji, grafen denen inanılmaz malzemenin özellikleri sayesinde mümkün oluyor. Grafen, tek katmanlı karbon atomlarının altıgen lattekül şeklinde dizilmesiyle elde edilen ilginç bir malzeme.
New York Üniversitesi'nde Gelişmiş Bilim Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, daimene'nin kurşun durdurma gücünü iki katman grafeni birleştirdiklerinde keşfettiler. Bu iki katmanlı levhalara yeterli güç uygulandığında, delinmez bir elmas levha halini alıyorlar.
Projenin lider araştırmacısı Elisa Riedo, bir açıklamasında şöyle diyor: "Bu incelikte ilk defa bir elmas dayanıklılığına ulaşılıyor. Önceden tek katmanlı grafeni test ettiğimizde, baskı uygulayınca çok yumuşak bir levha hissediliyordu. Ama levha tam olarak iki katman olunca, baskı uygulandığında birden bire elmas kadar, hatta elmastan daha sert hale geldiğini fark ettik."
İşin daha da ilginç kısmı ise, araştırmacıların keşfettiğine göre bu ekti sadece tamamen iki katman grafen birleştirildiğinde ortaya çıkıyor. İki katmandan fazla olursa, işe yaramıyor.
Vücut zırhı olarak kullanımının yanında araştırmacılar, levhanın üzerine çukur açıldığında yeni bir iletkenlik özelliği olup olmadığını araştırıyorlar. Kurşun geçirmez yelekler bu inanılmaz malzeme için sadece bir başlangıç olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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