Grafen, Kurşun Yediğinde Elmas Kadar Sert Oluyor!

Grafen malzemesi, kurşunla vurulduğunda elmas kadar sert bir zırha dönüşüyor!

Grafen, kurşun yediğinde elmas kadar sert oluyor!

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