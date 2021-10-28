Gran Turismo 7, Türkçe Menü Desteğiyle Geliyor

Gran Turismo 7, Türkçe menü desteğiyle birlikte PS5 ve PS4 formatlarında geliyor. İşte Gran Turismo 7 çıkış tarihi!

Gran Turismo 7, Türkçe Menü Desteğiyle Geliyor

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