Gran Turismo 7, Türkçe Menü Desteğiyle Geliyor

Gran Turismo 7, Türkçe menü desteğiyle birlikte PS5 ve PS4 formatlarında satışa sunulacağı tarih Sony tarafından açıklandı. "Sürükleyici ve heyecanlı bir deneyim yaşatması adına, bir başka PlayStation'a özel oyuna daha Türkçe dil desteği sağlayarak, PlayStation topluluğunu desteklemekten mutluluk duyuyoruz," diyen PlayStation Türkiye ekibi, oyunun 4 Mart 2022 tarihinde satışa çıkacağını da bugün yaptığı bir basın duyurusu ile bildirdi.
Gerçek bir Sürüş Simülatörü'nün en iyi özelliklerini bir araya getiriyor
İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun.
Efsanevi GT Simülasyon Modu'nun geri dönüşüyle yeni otomobiller ve mücadeleler açarak otomobil alın, modifiye edin, satın ve şöhretinize şöhret katın. Diğer oyuncularla kıyasıya rekabet etmek için GT Sport Modu'nda yarışın ve sürüş becerilerinizi sınayın.
Gran Turismo 7, ilk andan itibaren erişime açık olan Brand Central ve İkinci El Otomobil Satıcısı'ndaki 420'den fazla otomobille hem şık klasikleri ve hem de son model süper otomobilleri eşsiz detaylarla siz oyunculara sunuyor. Dinamik hava koşullarına sahip, aralarında GT tarihinin klasik parkurlarının da bulunduğu 90'ın üstünde pistte her otomobil farklı bir sürüş tecrübesi ve hissi sunuyor.
Gran Turismo 7, seri tarihinin en iyi özelliklerini size sunuyor
Gran Turismo'nun en iyisi
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