Gran Turismo Sport, PS4'e Bu Tarihte Geliyor!
PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi, Sony tarafından duyuruldu!
Sony'nin Microsoft'un Forza serisine cevabı Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi 18 Ekim 2017 olarak açıklandı.
PlayStation'ın Avrupa'ya yönelik blog'unda yapılan duyuruya göre bu tarih Avrupa ve Avustralya için geçerli olacak. Oyun ABD'de bir gün önce, 17 Ekim'de çıkacak. Sony'ye göre artık Gran Turismo geliştirme takımından çok daha fazlasını, oyuna gelecek yeni işlevler, araçlar, modlar ve pistleri duyabileceğiz.
Gran Turismo Sport, ABD'de Mart ayında Kapalı Beta aşamasına ulaşmıştı. Oyun bu aşamayı tamamladığında Ekim için üzerinde son düzeltmeler yapılacak.
Gran Turismo Sport'un son tanıtım videosunu yukarıda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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