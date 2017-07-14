Gran Turismo Sport, PS4'e Bu Tarihte Geliyor!

PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi, Sony tarafından duyuruldu!

Oynat Gran Turismo Sport, PS4'e Bu Tarihte Geliyor! PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi, Sony tarafından duyuruldu!

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