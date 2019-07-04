Gremlins, Yıllar Sonra Geri Dönüyor!
Gremlins, yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Ama hemen heyecanlanmayın; bahsettiğimiz üçüncü bir film değil!
- Levent Öztürk
Henüz üçüncü bir Gremlins filminin çekimine dair bir haber yok. Ama bu bekleyiş sırasında hayranlar, yeni bir animasyon ön-film ile açlıklarını dindirebilecek gibi gözüküyor. WarnerMedia, Gremlins: Secrets of Mogwai adlı 10 bölümlük bir animasyonu duyurdu.
Variety'nin söylediğine göre orijinal 1984 Gremlins filmi ve 1990 devam filmine bir öncü olarak gözüken yeni animasyon serisi, 1920'lerin Şangay'ında geçiyor ve mağaza sahibi Bay Wing'in Gizmo adlı Mogwai'yi ilk olarak nasıl keşfettiğini anlatıyor. Ayrıca hikaye, Gizmo'nun ailesine geri dönüşü sırasında Çin kırsallarında geçen macerada Sam Wing adlı 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu ve Elle adlı genç bir sokak hırsızını da tanıtıyor. Üçlü, maceraları sırasında Çin halk hikayelerinden pek çok farklı ve renkli canavarlar ve ruhlar ile karşılaşırken, açgözlü bir endüstrici ve giderek büyüyen kötü Gremlinlerden oluşan ordu tarafından takip ediliyor.
Yeni hikaye Tze Chun (Gotham) tarafından yazılmış ve ayrıca kendisi ortak baş yapımcı olarak da görev alıyor. Baş yapımcıların arasında Amblin TV'den Darryl Frank ve Justin Falvey, Sam Register (Animaniacs) ve ortak baş yapımcı olarak Brendan Hay (Robot Chicken) bulunuyor. Dan Krall (Coraline) ise denetmen yapımcı olarak ekipte yer alıyor.
Chun, gönderdiği bir tweet'e göre, bir yıl önce Amblin ile görüşerek Gremlins animasyon öncü film fikrini ilk kez sunmuş. Ayrıca tweet'te Warner Bros ve WarnerMedia'ya bunu gerçeğe dönüştürdükleri için de teşekkür ediyor.
Yeni seri WarnerMedia akış hizmeti üzerinde sunulacak. Henüz filmde seslendirme alanında yer alacak olan isimler ve resmi yayım tarihleri açıklanmış değil.
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