GTA 6 çıkmadan GTA filmi geliyor! Grand Theft Auto filmi ne zaman çıkacak?

GTA (Grand Theft Auto) oyununun filmi için hazırlıklar başladı. GTA severler serinin 6. oyununun çıkmasını beklerken, sürpriz haber filmin hazırlık aşamasında olduğu yönünde...

GTA 6 çıkmadan GTA filmi geliyor! Grand Theft Auto filmi ne zaman çıkacak?

Rockstar'ın Grand Theft Auto'yu temel alan bir film hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Video oyun serisinin uzun zamandır beklenen 6. bölümü yayınlanmadan önce filmi yayınlanacak gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce yedinci yaş gününü kutlayan GTA V, oyun satışlarıyla listelerin zirvesindeki yerini koruyor. 

GTA Online Güncellemeleri Devam Ediyor

2020 sona ermeden önce gelmesi beklenen daha fazla güncelleme ile, Rockstar'ın önceliklerinin bir devam filmi sunmak yerine GTA Online'ı desteklemek için çalışması şaşırtıcı değil. Belki de bu nedenle, özellikle serinin beşinci bölümüne dayanan bir filmin çıkması bekleniyor.

gta

GTA Filmi Ne Zaman Çıkacak?

GTA filminin Michael, Franklin ve Trevor karakterlinin 'gerçek' hallerini aktaracağı tahmin ediliyor. Ancak proje ile ilgili henüz detaylar belli değil. GTA filminin ne zaman çıkacağı, konusunun ne olacağı gibi detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözler Atiye 3. sezona çevrildi
24 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik sürprizi
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Günün En çok Okunanları
Dünya'dan En Uzaktaki İnsan Yapımı Nesne. İşte Voyager 1
İnceleme: Battletoads 2020
Apple'ın Adını Kullanarak İşte Böyle Kandırıyorlar!
'X The End Time' filminin oyuncuları Türkiye'ye geliyor
Qualcomm'dan Yeni Snapdragon: Snapdragon 750G 5G Tanıtıldı

 

 