GTA 6 çıkmadan GTA filmi geliyor! Grand Theft Auto filmi ne zaman çıkacak?

Rockstar'ın Grand Theft Auto'yu temel alan bir film hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Video oyun serisinin uzun zamandır beklenen 6. bölümü yayınlanmadan önce filmi yayınlanacak gibi görünüyor.
Kısa bir süre önce yedinci yaş gününü kutlayan GTA V, oyun satışlarıyla listelerin zirvesindeki yerini koruyor.
GTA Online Güncellemeleri Devam Ediyor
2020 sona ermeden önce gelmesi beklenen daha fazla güncelleme ile, Rockstar'ın önceliklerinin bir devam filmi sunmak yerine GTA Online'ı desteklemek için çalışması şaşırtıcı değil. Belki de bu nedenle, özellikle serinin beşinci bölümüne dayanan bir filmin çıkması bekleniyor.
GTA Filmi Ne Zaman Çıkacak?
GTA filminin Michael, Franklin ve Trevor karakterlinin 'gerçek' hallerini aktaracağı tahmin ediliyor. Ancak proje ile ilgili henüz detaylar belli değil. GTA filminin ne zaman çıkacağı, konusunun ne olacağı gibi detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.
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