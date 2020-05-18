Bedava GTA 5 İndirme İmkanı, GTA 5'in Kendisini de Vurdu

Epic Games'in bedava GTA 5 hediyesi, Epic'in kendi oyun mağazasından çok daha fazlasında kaos yarattı. Rockstar, GTA 5'in online sunucularına ve firmanın Games Launcher'ına erişim konusunda "aşırı yoğunluk" sebebiyle sorun yaşandığı konusunda bir uyarıda bulundu. Geliştirici bunun sebebi konusunda net bir açıklama yapmış olmasa da, Epic Games Store'un bedava hediyesinin, bu hafta sonunda oyuna ilk defa giren bir oyuncu seline sebep olduğu tahmin edilebilir.
Rockstar şu anda hizmeti eski haline getirmek için "aktif bir şekilde çalışıyor" olduğunu duyurdu.
Geçmişte de öne çıkan pek çok Epic oyun hediyeleri olmuş olsa da, GTA 5'in popülerliği ile şu ana kadarki en büyük hediye dağıtımı olduğu söylenebilir. Ayrıca Assassin's Creed: Syndicate gibi oyunlar tek kişilik oyun odaklıyken GTA V, GTA Online formunda büyük bir çok oyunculu bölüme sahip. Bu talep ve internet üzerinden oynama seçeneğinin birleşmesi de Rockstar'ın sunucularına aniden ciddi bir yükün binmesi anlamına geliyor.
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