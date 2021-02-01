GTower'da Kaliteli Wi-Fi İçin TP-Link Ürünleri Tercih Edildi

'Lükse en yakın yer' sloganıyla yakında hem otel hem rezidans olarak kullanıma açılacak olan GTower, yüksek kalitede Wi-Fi sunabilmek için TP-Link® kurumsal ağ çözümlerini tercih etti. Odalarda güçlü ve kesintisiz Wi-Fi bağlantısı için priz şeklinde tasarıma sahip olan EAP225-Wall erişim noktaları kullanıldı.
TP-Link ve çözüm ortağı Global Yapı Bilişim'in birlikte gerçekleştirdiği projede, kaliteli Wi-Fi çözümleri gerekiyordu. Bu nedenle hem teknik açıdan güçlü, hem kurulumu ve yönetimi kolay olan, hem de son derece şık tasarıma sahip EAP225-Wall erişim noktaları ile GTower donatıldı. Geri planda ise TP-Link ağ anahtarları (switch) kullanıldı. Bu ürünler sayesinde GTower'ın her yerinde kesintisiz, güçlü ve güvenli bir Wi-Fi ağı oluşturuldu.
Hem otel, hem rezidans bölümlerini kapsayan projede kullanılan EAP225-Wall erişim noktaları, duvara monte ediliyor ve priz tasarımına sahip. Kablosuz interneti her odaya, monte edilen her bölgeye taşımayı sağlayan bu ürünler, aynı zamanda kablo ile bağlantı desteği de sunuyor. Her bir erişim noktasının üzerinde yer alan üç adet Ethernet girişine örneğin oyun konsolu, yazıcı gibi kablo ile ağa dahil olabilen cihazlar bağlanabiliyor. Bu sayede odalara ayrıca bir kablo hattı çekmek gerekmiyor. Bu da hem maliyeti azaltıyor, hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.
Farklı modelleri olan TP-Link EAP serisi erişim noktalarının duvar tipi, priz şeklinde olanları, özellikle oteller, yurtlar gibi yerler için çok ideal Wi-Fi çözümleri. Estetik açıdan avantajlarının yanı sıra teknolojik açıdan da güçlü olan GTower projesinde kullanılan EAP225-Wall modeli, çift bant desteğine sahip ve MU-MIMO, bant yönlendirme, beamforming (hüzmeleme) gibi gelişmiş kablosuz ağ teknolojileriyle donatılmış. Bu sayede güçlü bir Wi-Fi ağı sunan erişim noktaları, aynı zamanda kurumlara büyük avantaj sağlayan yönetim kolaylığı da sunuyor. Yüzde 100 bulut destekli olan ve sadece erişim noktalarını değil, ağ anahtarlarını da tek bir yerden yönetebilen Omada SDN yönetim yazılımı sayesinde bu cihazları ve ağı, her yerden, her zaman kolayca yönetmek, denetlemek ve ayarları yapmak mümkün oluyor.
Son yıllarda kurumsal ağ projelerinde ciddi bir atak yapan TP-Link, bol seçenekli, fiyat/performans açısından avantajlı ve üstün yönetim özelliklerine sahip kurumsal ağ ürünleriyle GTower projesinde olduğu gibi prestijli projelerde de tercih ediliyor.
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