GTower'da Kaliteli Wi-Fi İçin TP-Link Ürünleri Tercih Edildi

Son dönemde kurumsal ağ projelerinde ciddi atılım yapan TP-Link, prestijli bir ağ projesini daha tamamladı. Yakında hizmete girecek olan GTower Otel&Rezidans, Wi-Fi ağı için TP-Link çözümlerini tercih etti.