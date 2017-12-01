Güncelleme, Galaxy S8'in Şarj İşlevini Etkiledi
Bazı Samsung Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, geçen ay yayınlanan güncellemeden sonra can sıkan bir sorun yaşıyor!
Galaxy S8 ve S8+'ın güncellemeleri bir amiral gemisinden beklendiği kadar çabuk aldığı söylenemez. Google'ın Ekim'de yayınladığı güvenlik yaması, Samsung'un yeni telefonlarına ancak Kasım ortasında ulaşmıştı. Şimdi ise bazı Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, Ekim'de gelen güncellemenin hızlı şarj işlevini devre dışı bıraktığını söylüyorlar.
Şikayetlerini Twitter'da ve Samsung forumlarında dile getiren kullanıcılar, en son güncellemenin ardından hızlı şarjın çalışmadığını söylüyorlar. Yazılım kaynaklı olduğu düşünülen sorun, Samsung'un orijinal şarj cihazıyla bile hızlı şarj yapmanıza izin vermiyor. Ayarlarda Hızlı şarj etkin olsa da telefonunuz, yavaş şarj olmakta ısrar ediyor.
Bazı kullanıcılar, kablosuz şarjın da sorundan etkilendiğini (en azından bir üçüncü parti şarj cihazında) söylüyorlar. Elindeki Galaxy S8'lerde hızlı şarjı deneyen Sammobile, cihazların hiçbirinde sorun yaşamadığını söylüyor. Buradan sorunun çok yaygın olmadığı anlaşılabilir.
Sorun yine de fazlasıyla can sıkıcı. Pil ömrü zaten çok uzun olmayan telefonunuzun yavaş şarj olması, sinirlerinizin bozulması için yeterli bir neden. Kasım güncellemesinin sorunu onarıp onarmadığı şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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