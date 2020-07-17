Güneş'in "Çok Yakından" Çekilen, Büyüleyici Görüntüleri Yayınlandı

Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter uydusu, Güneş'in bugüne dek en yakından çekilen görüntülerini Dünya'ya gönderdi. Görüntüler, tek kelimeyle büyüleyici...

Güneş'in büyüleyici görüntüleri yakalandı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, Solar Orbiter uydusu tarafından çekilen ilk Güneş görüntülerini yayınladı. Uydu, şu anda Güneş'e, Dünya'dan iki kat daha yakın konumda ve bu görüntüler çekilirken, Güneş'ten 77 milyon kilometre uzaklıktaydı. Başka bir deyişle bu görüntüler, Güneş'in şimdiye kadar en yakından çekilmiş görüntüleri.

Solar Orbiter uydusu, 10 Şubat 2020 tarihinde Uzay'a gönderilmişti. Solar Orbiter Projesi'nde görevli olan bilim insanı Daniel Müller, görüntüleri "Bir uzay aracının, yolculuğundan bize kart atması" şeklinde yorumluyor ve ekliyor: "Elde ettiğimiz görüntüler, beklentilerimizin çok ötesinde. Elde edeceğimiz benzer görüntülerle birlikte, Güneş'in pek çok sırrını çözebileceğimizi düşünüyoruz."

Solar Orbiter Uydusu, Görüntüleri 6 Teleskopla Yakalıyor

Solar Orbiter uydusu, Güneş'in görüntülerini yakalayabilmek için 6 farklı teleskoba sahip. Projede çalışan bilim insanları, uydunun Güneş'e daha da yaklaşacağını ve bu sayede çok daha net görüntülerin yakalanabileceğini düşünüyor. Güneş'in kutuplarının çok fazla gizem içerdiğini söyleyen bilim insanları, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kutupların da görüntülerini yakalamayı umuyor. Böylece, Güneş'in manyetik alanı hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Güneş'teki Püskürmelere Kamp Ateşi Adı Verildi

Yakalanan görüntülerde en çok dikkat çeken detay, rahatlıkla görülebilen küçük ateş püskürmeleri. Projede çalışan bilim insanları, bu küçük püskürmelere "camp fire" (kamp ateşi) adını vermiş durumda.

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