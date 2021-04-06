Güneş Işığının Koronavirüs'e Etkisi Konusundaki Gizemde Yeni Boyut

COVID-19 hastalığına neden olan Koronavirüs'ün Güneş ışığında hızla yok olduğu biliniyordu, ancak şimdi bilim insanları yapılan çalışmalardaki farkın nedenin bulmaya çalışıyor.