Güney Kore, Bitcoin'e Yasak Getirebilir
Güney Kore, kripto para birimleri ile ticareti yasaklayacak yasayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.
Güney Kore hükümeti adalet bakanı ülkenin kripto para birimleri ile ticareti yasaklayan yasa tasarısının hazırlaması ardından ülkenin milletvekilleri kripto piyasasını uçurumdan aşağı itti. Bu haber ardından Coinbase takaslarında bitcoin %12, ethereum ise %7.6 düşüş yaşadı. Kore Cumhuriyeti dışişleri bakanı konuyla ilgili şunları söyledi:
"Dijital para birimleri konusunda büyük endişelerimiz var ve adalet bakanlığı kripto para birimleri ile ticareti yasaklamak için bir yasa tasarısını hazırlıyor."
Bu haberler ethereum'a hiç iyi gelmeyebilir; Çarşamba günü birim başına 1,300$ değeri olan ethereum, bu haber ardından 1,240 dolara geriledi. CNBC'ye göre ethereum ticaretinin %10'u Güney Kore won'u ile işlem görüyor. BBC ise bitcoin'in de Güney Kore'de çok popüler olduğunu, tüm bitcoin işlemlerinin %20'sinin Güney Kore'de gerçekleştiğini iddia ediyor.
Genel tabloya baktığımızda kripto para birimleri halen pozitif bir izlenime sahip. Örneğin bitcoin 2017'ye birim başı 1,000$ ile giriş yapmıştı, ve bu değer yılın sonuna kadar 20,000 dolara kadar yükseldi. Bazı analistler bitcoin'in değerindeki bu hızlı değişimlerin bir süre sonra mutlaka durulacağını ve daha kararlı hale geleceğini tahmin ediyor. Ancak diğer tahminler bitcoin'in kullanımı genişledikçe değerinde hızlı bir artış olacağını ön görüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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