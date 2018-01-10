Güvenlik Açığı Tüm Mac ve iOS Cihazları Etkiledi!

Apple, tüm Mac ve iOS cihazların Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından etkilendiğini açıkladı!

Güvenlik açığı tüm Mac ve iOS cihazları etkiledi!

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