Güvenlik Açığı Tüm Mac ve iOS Cihazları Etkiledi!
Apple, tüm Mac ve iOS cihazların Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından etkilendiğini açıkladı!
Apple, bu hafta haber başlıklarını işgal eden Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları hakkında sonunda konuştu. Firma, tüm Mac bilgisayarların ve iOS cihazların etkilendiğini doğruluyor, ayrıca macOS ve iOS'u Meltdown'a karşı korumak için hızla yamaladığını söylüyor. Diğer taraftan Spectre halen tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Firmanın söylediğine göre Apple Watch, Meltdown'dan etkilenmemiş.
Apple, kullanıcıları Spectre'ye karşı korumak için bir Safari yaması üzerinde de çalışıyor.
Intel de, çıkaracağı yeni güvenlik güncellemelerinin, işlemcilerini bu iki güvenlik açığına karşı mutlak şekilde koruyacağını söylüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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