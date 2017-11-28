Güvenlik Uzmanı Dark Web için Wikipedia Geliştirdi
Sadece bir kaç gün için açık olacak olan dark web Wiki'si, gelecek tam sürümün temelini atıyor...
Wikipedia her tür bilgi için vazgeçilmez bir kaynak, ancak Batılı ülkeler onun yokluğunu hiç tecrübe etmiş değil. Ülkemizde erişimi engellenmiş olan site, Wikimedia Foundation'un hükumetimizin taleplerini yerine getirmediği için ülke çapında sansüre uğradı. Ancak Türkiye ve Wikipedia'nın yasaklı olduğu diğer ülkelerde insanların ücretsiz çevrimiçi ansiklopediye erişebilmesi için "karanlık" bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor.
Eski Facebook güvenlik mühendisi Alec Muffett, dark net için deneysel bir Wikipedia hizmeti geliştirdi. Tor tarayıcıdan erişilebilen site, sadece tarayıcı sayesinde gizliliğini arttırmakla kalmıyor, kendi trafik şifrelemesiyle güvenliğinizi maksimum seviyeye çıkarıyor.
Muffett 2014 yılında Facebook için bir Onion hizmeti geliştirmişti; ardından Enterprise Onion Toolkit'i yayınladı ve bu sayede New Your Times kendi şifreli hizmetini başlattı. Wikimedia Foundation'dan bağımsız olan bu gayri resmi karanlık Wiki, henüz oldukça kaba bir arayüze sahip. Yani Tor ile siteye bağlandığınızda bazı adresleri elle beyaz listeye eklemeniz gerekebilir.
Muffett karanlık wiki'yi sadece bir kaç günlüğüne çevrimiçi tutmayı planlıyor. Muffett, kavram ispatı olarak geliştirdiği sitenin başkaları tarafından devralınıp devam etmesini umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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